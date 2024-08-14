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Лига конференций Квалификация
Пайде
13.08.2024 19:30 – FT 1 : 1
Хеккен
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Лига конференций
14 августа 2024, 04:41 | Обновлено 14 августа 2024, 05:19
37
0

Забил туда и сюда. Хеккен и Пакш вышли в Q4 Лиги конференций

Эстонский Пайде и черногорский Морнар выбыли из еврокубков

14 августа 2024, 04:41 | Обновлено 14 августа 2024, 05:19
37
0
Забил туда и сюда. Хеккен и Пакш вышли в Q4 Лиги конференций
ФК Морнар. Дарко Зорич

Вечером 13 августа состоялись два ответных матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.

Шведский Хеккен и венгерский Пакш вышли в 4-м раунд квалификации ЛК. Эстонский Пайде и черногорский Морнар выбыли из еврокубков

Хеккен после разгрома в первом домашнем матче (6:1) на выезде не проявлял агрессии и подарил очко престижа клубу Пайде (1:1).

Пакш также имел солидный гандикап после первой игры (3:0) и без труда решил задачу на выезде в игре с клубом Морнар Бар (2:2). Интересно, что у хозяев поля форвард Дарко Зорич забил и в свои, и в чужие ворота.

Шведский Хеккен в Q4 ЛК будет играть против Хайденхайма из Германии, а соперником венгерского клуба Пакш станет победитель противостояния между командами Млада Болеслав (Чехия) и Хапоэль Беер-Шева (Израиль), которые в первом матче сыграли вничью (1:1).

Лига конференций 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3). Ответные матчи, 13 августа

Пайде (Эстония) – Хеккен (Швеция) – 1:1 (первый матч – 1:6)

Голы: Саарма, 33 – Лундквист, 7

Морнар Бар (Черногория) – Пакш (Венгрия) – 2:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Ленжер, 18 (автогол), Зорич, 60 – Виндекер, 14 (пен), Зорич, 86 (автогол)

Все матчи Q3 Лиги конференций

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Robi Saarma (Пайде).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Лундквист (Хеккен).
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Лига конференций Хеккен Пакш Пайде Морнар Бар статистические расклады автогол Хайденхайм Хапоэль Беэр-Шева Млада Болеслав
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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