Забил туда и сюда. Хеккен и Пакш вышли в Q4 Лиги конференций
Эстонский Пайде и черногорский Морнар выбыли из еврокубков
Вечером 13 августа состоялись два ответных матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.
Шведский Хеккен и венгерский Пакш вышли в 4-м раунд квалификации ЛК. Эстонский Пайде и черногорский Морнар выбыли из еврокубков
Хеккен после разгрома в первом домашнем матче (6:1) на выезде не проявлял агрессии и подарил очко престижа клубу Пайде (1:1).
Пакш также имел солидный гандикап после первой игры (3:0) и без труда решил задачу на выезде в игре с клубом Морнар Бар (2:2). Интересно, что у хозяев поля форвард Дарко Зорич забил и в свои, и в чужие ворота.
Шведский Хеккен в Q4 ЛК будет играть против Хайденхайма из Германии, а соперником венгерского клуба Пакш станет победитель противостояния между командами Млада Болеслав (Чехия) и Хапоэль Беер-Шева (Израиль), которые в первом матче сыграли вничью (1:1).
Лига конференций 2024/25
3-й раунд квалификации (Q3). Ответные матчи, 13 августа
Пайде (Эстония) – Хеккен (Швеция) – 1:1 (первый матч – 1:6)
Голы: Саарма, 33 – Лундквист, 7
Морнар Бар (Черногория) – Пакш (Венгрия) – 2:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Ленжер, 18 (автогол), Зорич, 60 – Виндекер, 14 (пен), Зорич, 86 (автогол)
Все матчи Q3 Лиги конференций
Congratulations to #ModousticSportsPR striker Abdoulie Ceesay who provided an assist in Paide Linnameeskond’s 1-1 draw with Swedish side BK Hacken in the UEFA Conference League third qualifying round.— Modoustic Sports PR (@modousticPR) August 13, 2024
Keep up the momentum Ablie!😎 pic.twitter.com/GhoBRbgUQA
События матча
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