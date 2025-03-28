УЕФА не разрешил Израилю проводить еврокубковые матчи дома

Израильские клубы продолжат играть домашние матчи еврокубков на нейтральных полях.

Об этом сообщает издание One.

Отмечается, что в ближайшее время УЕФА официально известит Ассоциацию футбола Израиля о своем решении.

В этом сезоне израильские команды уже выступали на нейтральных полях. Также эта норма касается и сборной.

Обусловлено это тем, что на территории страны есть угроза обострения военных действий.

Украинские клубы также проводят свои еврокубковые матчи на нейтральных полях из-за полномасштабного вторжения РФ.

Ранее УЕФА открыл производство в отношении нескольких игроков мадридского «Реала».