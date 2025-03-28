УЕФА не разрешил Израилю проводить еврокубковые матчи дома
Клубы и сборная играют на нейтральных полях с октября 2024 года
Израильские клубы продолжат играть домашние матчи еврокубков на нейтральных полях.
Об этом сообщает издание One.
Отмечается, что в ближайшее время УЕФА официально известит Ассоциацию футбола Израиля о своем решении.
В этом сезоне израильские команды уже выступали на нейтральных полях. Также эта норма касается и сборной.
Обусловлено это тем, что на территории страны есть угроза обострения военных действий.
Украинские клубы также проводят свои еврокубковые матчи на нейтральных полях из-за полномасштабного вторжения РФ.
Ранее УЕФА открыл производство в отношении нескольких игроков мадридского «Реала».
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