Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА не разрешил Израилю проводить еврокубковые матчи дома
Лига чемпионов
28 марта 2025, 02:57 | Обновлено 28 марта 2025, 03:11
35
0

УЕФА не разрешил Израилю проводить еврокубковые матчи дома

Клубы и сборная играют на нейтральных полях с октября 2024 года

28 марта 2025, 02:57 | Обновлено 28 марта 2025, 03:11
35
0
УЕФА не разрешил Израилю проводить еврокубковые матчи дома
UEFA.com. Панатинаикос – Маккабі Хайфа

Израильские клубы продолжат играть домашние матчи еврокубков на нейтральных полях.

Об этом сообщает издание One.

Отмечается, что в ближайшее время УЕФА официально известит Ассоциацию футбола Израиля о своем решении.

В этом сезоне израильские команды уже выступали на нейтральных полях. Также эта норма касается и сборной.

Обусловлено это тем, что на территории страны есть угроза обострения военных действий.

Украинские клубы также проводят свои еврокубковые матчи на нейтральных полях из-за полномасштабного вторжения РФ.

Ранее УЕФА открыл производство в отношении нескольких игроков мадридского «Реала».

По теме:
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
Лунин получил солидную премию от президента клуба после победы в ЛЧ
Украденные возможности. Блаттера и Платини оправдали по делу о коррупции
УЕФА чемпионат Израиля по футболу Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Александр Сильченко Источник: ONE
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 27 марта 2025, 06:20 0
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами

Арина Соболенко vs Жасмин Паолини, Джессика Пегула vs Александра Эала

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
Футбол | 27 марта 2025, 16:19 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Без Реала. Названы два варианта продолжения карьеры для Анчелотти
Футбол | 27.03.2025, 22:03
Без Реала. Названы два варианта продолжения карьеры для Анчелотти
Без Реала. Названы два варианта продолжения карьеры для Анчелотти
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Футбол | 28.03.2025, 00:44
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Биатлон | 27.03.2025, 16:23
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
26.03.2025, 19:24 10
Футбол
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
26.03.2025, 06:41
Футбол
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
26.03.2025, 04:05 5
Футбол
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
27.03.2025, 17:31 10
Футбол
Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет уйти в Реал
Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет уйти в Реал
26.03.2025, 10:44
Футбол
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
26.03.2025, 04:32 4
Теннис
ФОТО. Конору Макгрегору грозит 7 лет. Звездой UFC занялась прокуратура
ФОТО. Конору Макгрегору грозит 7 лет. Звездой UFC занялась прокуратура
26.03.2025, 02:06 12
MMA
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
26.03.2025, 09:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем