Лига конференций. Шведский Хеккен в Гетеборге отгрузил 6 мячей сопернику
Домашние победы одержали Копенгаген, Пакш, Санкт-Галлен
Вечером 7 августа состоялись 4 матч 3-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шведский Хеккен в Гетеборге отгрузил 6 мячей сопернику – Пайде из Эстонии (6:1).
Домашние победы одержали Копенгаген (Дания), Пакш (Венгрия), Санкт-Галлен (Швейцария).
Украинский защитник Егор Маценко всю игру оставался на скамейке запасных польского клуба Шленск в матче со швейцарским клубом Санкт-Галлен (0:2).
Первые матчи в оставшихся парах пройдут 8 августа, а ответные поединки Q3 Лиги конференций запланированы на 15 августа.
Лига конференций 2024/25
3-й раунд квалификации (Q3)
Первые матчи, 7 августа
Хеккен (Швеция) – Пайде (Эстония) – 6:1
Голы: Ромео, 5, 6, Лаюни, 35, 90+1, Инусса, 64, Агбонифо, 89 – Кесай, 32
Копенгаген (Дания) – Баник Острава (Чехия) – 1:0
Гол: Фрогольт, 90+1
Пакш (Венгрия) – Морнар (Черногория) – 3:0
Голы: Беде, 59, Сабо, 90+9 (пен), Тот, 90+10
Санкт-Галлен (Швейцария) – Шленск (Польша) – 2:0
Голы: Аколо, 5, Хюббельс, 41
Результаты Q3 Лиги конференций
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гвардиола настаивает на трансфере Родриго в «Манчестер Сити»
Соперником украинца в финале был Нурбек Оралбай из Казахстана