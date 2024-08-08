Лига конференций. Шведский Хеккен в Гетеборге отгрузил 6 мячей сопернику

Вечером 7 августа состоялись 4 матч 3-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.

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Шведский Хеккен в Гетеборге отгрузил 6 мячей сопернику – Пайде из Эстонии (6:1).

Домашние победы одержали Копенгаген (Дания), Пакш (Венгрия), Санкт-Галлен (Швейцария).

Украинский защитник Егор Маценко всю игру оставался на скамейке запасных польского клуба Шленск в матче со швейцарским клубом Санкт-Галлен (0:2).

Первые матчи в оставшихся парах пройдут 8 августа, а ответные поединки Q3 Лиги конференций запланированы на 15 августа.

Лига конференций 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3)

Первые матчи, 7 августа

Хеккен (Швеция) – Пайде (Эстония) – 6:1

Голы: Ромео, 5, 6, Лаюни, 35, 90+1, Инусса, 64, Агбонифо, 89 – Кесай, 32

Копенгаген (Дания) – Баник Острава (Чехия) – 1:0

Гол: Фрогольт, 90+1

Пакш (Венгрия) – Морнар (Черногория) – 3:0

Голы: Беде, 59, Сабо, 90+9 (пен), Тот, 90+10

Санкт-Галлен (Швейцария) – Шленск (Польша) – 2:0

Голы: Аколо, 5, Хюббельс, 41

Результаты Q3 Лиги конференций