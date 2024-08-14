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  4. ВИДЕО. Тайсон забил супергол со штрафного, но его ПАОК проиграл Мальме в ЛЧ
Лига чемпионов Квалификация
ПАОК
13.08.2024 20:30 – FT 3 : 4
Мальмё
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 августа 2024, 01:23 | Обновлено 14 августа 2024, 01:49
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0

ВИДЕО. Тайсон забил супергол со штрафного, но его ПАОК проиграл Мальме в ЛЧ

Гости спасли игру на 90+7 минуте, а затем забили в дополнительном экстратайме

14 августа 2024, 01:23 | Обновлено 14 августа 2024, 01:49
200
0
ВИДЕО. Тайсон забил супергол со штрафного, но его ПАОК проиграл Мальме в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Вечером 13 августа прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Греческий ПАОК принимал шведский Мальме после ничьей в первой игре (2:2).

Бразилец Тайсон, экс-игрок Шахтера, на 21-й минуте забил супергол с штрафного с фланга, сравняв счет (1:1).

Хозяева поля проиграли матч против Мальме (3:4 в овертайме), при этом гости спасли игру на 90+7 минуте, а затем забили в дополнительном экстратайме.

Греческий ПАОК дальше сыграет в Q4 Лиги Европы против Целе из Словении или Шемрок Роверс из Ирландии (1:0 в первом матче)

Шведский Мальме вышел в Q4 Лиги чемпионов, где соперником будет чешская Спарта из Праги.

Лига чемпионов 2024/25

3-й раунд квалификации. Ответные матчи, 13 августа

ПАОК (Греция) – Мальме (Швеция) – 3:4 (д.в.) (первый матч – 2:2)

Голы: Тайсон, 21, Кулиеракис, 43, Живкович, 45+4 – Нанаси, 10, 45, Зеттерстрем, 90+7, Кристиансен, 99

Видео голов и обзор матча

События матча

99’
ГОЛ ! Мяч забил Андерс Кристиансен (Мальмё).
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Nils Zaetterstroem (Мальмё).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Андрия Живкович (ПАОК).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Sebastian Nanasi (Мальмё).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Konstantinos Koulierakis (ПАОК).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Тайсон (ПАОК).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Sebastian Nanasi (Мальмё).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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