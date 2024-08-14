Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати
WTA
14 августа 2024, 03:56 |
39
0

Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати

Украинка вместе с Тимеей Бабош в двух сетах проиграла тандему Александрова / Сизикова

14 августа 2024, 03:56 |
39
0
Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимеа Бабош и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В 1-м раунде украинка вместе со своей напарницей Тимеей Бабош (Венгрия) на двух тай-брейках уступила тандему Екатерина Александрова / Яна Сизикова за 1 час и 57 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Тимеа Бабош (Венгрия) – Екатерина Александрова / Яна Сизикова – 6:7 (5:7), 6:7 (6:8)

На прошлой неделе Киченок и Бабош на соревнованиях идентичной категории в Торонто также вылетели уже в 1-м круге.

В 1/8 финала тысячника в Цинциннати Александрова и Сизикова выйдут на корт против четвертого сеяного тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини.

По теме:
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
КОСТЮК: «Честно говоря, не знаю, что было ключом к моей победе над Мертенс»
Киченок / Остапенко – Дэвис / Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тимеа Бабош Яна Сизикова Надежда Киченок Екатерина Александрова WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Пихаленок и Волошин нокаутировали Рейнджерс в концовке матча
Футбол | 13 августа 2024, 23:29 20
ВИДЕО. Пихаленок и Волошин нокаутировали Рейнджерс в концовке матча
ВИДЕО. Пихаленок и Волошин нокаутировали Рейнджерс в концовке матча

Динамо получило перевес в два мяча, забив на 82-й и 84-й минутах

Рейтинг WTA. Костюк выпала из топ-20, Свитолина обошла Ястремскую
Теннис | 13 августа 2024, 14:37 0
Рейтинг WTA. Костюк выпала из топ-20, Свитолина обошла Ястремскую
Рейтинг WTA. Костюк выпала из топ-20, Свитолина обошла Ястремскую

Элина вернулась в первую тридцатку

Цыганков разозлился на Жирону. Известна причина гнева футболиста
Футбол | 13.08.2024, 16:01
Цыганков разозлился на Жирону. Известна причина гнева футболиста
Цыганков разозлился на Жирону. Известна причина гнева футболиста
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Футбол | 13.08.2024, 09:23
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 13.08.2024, 18:30
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
12.08.2024, 09:56 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
13.08.2024, 09:00 5
Футбол
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
13.08.2024, 17:03
Олимпийские игры
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
12.08.2024, 04:45 1
Олимпийские игры
ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе
ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе
12.08.2024, 11:06
Футбол
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
12.08.2024, 10:43 13
Футбол
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
13.08.2024, 06:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем