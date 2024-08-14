Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати
Украинка вместе с Тимеей Бабош в двух сетах проиграла тандему Александрова / Сизикова
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
В 1-м раунде украинка вместе со своей напарницей Тимеей Бабош (Венгрия) на двух тай-брейках уступила тандему Екатерина Александрова / Яна Сизикова за 1 час и 57 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард. 1/16 финала
Надежда Киченок (Украина) / Тимеа Бабош (Венгрия) – Екатерина Александрова / Яна Сизикова – 6:7 (5:7), 6:7 (6:8)
На прошлой неделе Киченок и Бабош на соревнованиях идентичной категории в Торонто также вылетели уже в 1-м круге.
В 1/8 финала тысячника в Цинциннати Александрова и Сизикова выйдут на корт против четвертого сеяного тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини.
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