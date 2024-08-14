МОУРИНЬО: «Шансов на победу в Лиге чемпионов у нас все равно не было»
Главный тренер «Фенербахче» высказался о выбывании из квалификации лиги чемпионов
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо высказался о выбывании из квалификации лиги чемпионов.
«Я испытываю гордость за своих футболистов, мы действовали как единый коллектив. Мы упустили возможность сразиться с сильнейшими командами планеты, но нужно признать, что шансов на победу в Лиге чемпионов у нас все равно не было.
Если говорить откровенно, я бы предпочел участвовать в Лиге чемпионов. Мы бы не дошли до финала, но в Лиге Европы у нас есть реальные перспективы. С точки зрения конкуренции этот турнир для нас более привлекателен».
Подопечные португальского специалиста в ответной встрече 3-го отборочного раунда главного европейского турнира сыграли вничью с «Лиллем» (1:1) на домашней арене. В первом матче французский клуб одержал победу со счетом 2:1.
🎙️ Jose Mourinho: Oyuncularımla gurur duyuyorum, takım olarak biz her şeyi yaptık. Dünyanın en büyük takımlarına karşı oynama şansını kaybettik ama şu da bir gerçek ki zaten Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık. pic.twitter.com/P9v4Tlfwh3— A Spor (@aspor) August 13, 2024
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