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Лига чемпионов
14 августа 2024, 01:59 | Обновлено 14 августа 2024, 02:01
124
0

МОУРИНЬО: «Шансов на победу в Лиге чемпионов у нас все равно не было»

Главный тренер «Фенербахче» высказался о выбывании из квалификации лиги чемпионов

14 августа 2024, 01:59 | Обновлено 14 августа 2024, 02:01
124
0
МОУРИНЬО: «Шансов на победу в Лиге чемпионов у нас все равно не было»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо высказался о выбывании из квалификации лиги чемпионов.

«Я испытываю гордость за своих футболистов, мы действовали как единый коллектив. Мы упустили возможность сразиться с сильнейшими командами планеты, но нужно признать, что шансов на победу в Лиге чемпионов у нас все равно не было.

Если говорить откровенно, я бы предпочел участвовать в Лиге чемпионов. Мы бы не дошли до финала, но в Лиге Европы у нас есть реальные перспективы. С точки зрения конкуренции этот турнир для нас более привлекателен».

Подопечные португальского специалиста в ответной встрече 3-го отборочного раунда главного европейского турнира сыграли вничью с «Лиллем» (1:1) на домашней арене. В первом матче французский клуб одержал победу со счетом 2:1.

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Жозе Моуриньо Фенербахче Лига чемпионов
Алексей Тиньков Источник: A Spor
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