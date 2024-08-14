Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Моуриньо с Фенербахче вылетел из Лиги чемпионов
Лига чемпионов Квалификация
Фенербахче
13.08.2024 20:00 – FT 1 : 1
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 августа 2024, 06:00 | Обновлено 14 августа 2024, 06:40
875
0

ВИДЕО. Как Моуриньо с Фенербахче вылетел из Лиги чемпионов

Был назначен овертайм, и Лилль забил решающий гол на 118-й минуте

14 августа 2024, 06:00 | Обновлено 14 августа 2024, 06:40
875
0
ВИДЕО. Как Моуриньо с Фенербахче вылетел из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

13 августа прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турецкий Фенербахче после поражения в первом матче от французского Лилля (1:2) старался отыграться в ответной игре.

Канарейкам это удалося на 90+1 минуте благодаря автоголу соперников.

Был назначен овертайм, и Лилль забил решающий гол на 118-й минуте.

Лилль вышел в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с пражской Славией.

Фенербахче под руководством португальца Жозе Моуриньо попал в основной раунд Лиги Европы.

Лига чемпионов 2024/25

3-й раунд квалификации. Ответные матчи, 13 августа

Фенербахче (Турция) – Лилль (Франция) – 1:1 (д.в.) (первый матч – 1:2)

Голы: Бафоде Диаките, 90+1 (автогол) – Джонатан Дэвид, 118 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

118’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
109’
Эсса Манди (Лилль) получает красную карточку.
90’ +1
ГОЛ ! Автогол забил Бафоде Диаките (Лилль).
По теме:
ВИДЕО. Как Лудогорец умудрился пропустить дома 7 мячей от Карабаха в ЛЧ
ЗАХОВАЙЛО: «Тот, кто предложил купить Пихаленка в Динамо – достоин премии»
Забил туда и сюда. Хеккен и Пакш вышли в Q4 Лиги конференций
Лилль Фенербахче Жозе Моуриньо Лига чемпионов видео голов и обзор Джонатан Дэвид автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удаление у Рейнджерс. Бразилец Жефте получил две желтых карточки
Футбол | 13 августа 2024, 22:59 1
Удаление у Рейнджерс. Бразилец Жефте получил две желтых карточки
Удаление у Рейнджерс. Бразилец Жефте получил две желтых карточки

Шотландский клуб остался в меньшинстве в начале 2-го тайма матча с Динамо

Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Футбол | 13 августа 2024, 09:00 5
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта

14 августа в 22:00 состоится поединок за европейский супертрофей

Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Футбол | 13.08.2024, 23:41
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Футбол | 14.08.2024, 06:33
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Футбол | 13.08.2024, 09:23
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05
Футбол
Таурази из США установила исторический рекорд ОИ по золотым медалям
Таурази из США установила исторический рекорд ОИ по золотым медалям
12.08.2024, 05:15
Олимпийские игры
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
13.08.2024, 11:48
Бокс
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
12.08.2024, 12:58 5
Футбол
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
13.08.2024, 17:03
Олимпийские игры
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 23:59 22
Футбол
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
12.08.2024, 04:40 1
Олимпийские игры
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
13.08.2024, 14:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем