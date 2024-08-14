ВИДЕО. Как Моуриньо с Фенербахче вылетел из Лиги чемпионов

13 августа прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турецкий Фенербахче после поражения в первом матче от французского Лилля (1:2) старался отыграться в ответной игре.

Канарейкам это удалося на 90+1 минуте благодаря автоголу соперников.

Был назначен овертайм, и Лилль забил решающий гол на 118-й минуте.

Лилль вышел в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с пражской Славией.

Фенербахче под руководством португальца Жозе Моуриньо попал в основной раунд Лиги Европы.

Лига чемпионов 2024/25

3-й раунд квалификации. Ответные матчи, 13 августа

Фенербахче (Турция) – Лилль (Франция) – 1:1 (д.в.) (первый матч – 1:2)

Голы: Бафоде Диаките, 90+1 (автогол) – Джонатан Дэвид, 118 (пен)

Видео голов и обзор матча