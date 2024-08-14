ВИДЕО. Как Моуриньо с Фенербахче вылетел из Лиги чемпионов
Был назначен овертайм, и Лилль забил решающий гол на 118-й минуте
13 августа прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
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Турецкий Фенербахче после поражения в первом матче от французского Лилля (1:2) старался отыграться в ответной игре.
Канарейкам это удалося на 90+1 минуте благодаря автоголу соперников.
Был назначен овертайм, и Лилль забил решающий гол на 118-й минуте.
Лилль вышел в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с пражской Славией.
Фенербахче под руководством португальца Жозе Моуриньо попал в основной раунд Лиги Европы.
Лига чемпионов 2024/25
3-й раунд квалификации. Ответные матчи, 13 августа
Фенербахче (Турция) – Лилль (Франция) – 1:1 (д.в.) (первый матч – 1:2)
Голы: Бафоде Диаките, 90+1 (автогол) – Джонатан Дэвид, 118 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
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