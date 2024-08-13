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Фенербахче
13.08.2024 20:00 - : -
Лилль
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Лига чемпионов
13 августа 2024, 02:59 | Обновлено 13 августа 2024, 03:00
14
0

Фенербахче – Лилль. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 13 августа в 20:00 по Киеву

13 августа 2024, 02:59 | Обновлено 13 августа 2024, 03:00
14
0
Фенербахче – Лилль. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

13 августа на «Шюкрю Сараджоглу» пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Фенербахче» встретится с «Лиллем». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Фенербахче

Команда с 2014-го года остается без чемпионства. Долгое время вообще не было никаких трофеев, но в позапрошлом сезоне пополнила наконец-то свою щедрую коллекцию хотя бы кубком Турции. Это воодушевило, и на прошлый сезон были немалые ожидания - но Галатасарай, выиграв упорную гонку, остался первым. Что же, летом сделали новый яркий шаг, заманив в Стамбул Жозе Моуринью - тому, впрочем, нужно реабилитироваться, выиграв что-то значимое после неудач в Тоттенхэме и Роме. Первым тестом стало прохождение Лугано. Швейцарцев обыграли в обоих матчах, правда, если не неувядаемый Джеко и его результативность, итоги могли быть иными. В поединке во Франции, казалось, вырвали ничью - но на 90-й минуте пропустили снова.

Лилль

Клуб выстреливает редко, но метко. Только они, да Монако, по разу смогли прерывать доминирование ПСЖ, выигрывая чемпионский титул во Франции. Конечно же, повторить подобное почти нереально. И у Паулу Фонсеки это не получилось. Но все-таки экс-наставник Шахтера и Ромы весной поднял догов на итоговое 4-е место, что гарантировало нынешнее участие в лигочемпионовской квалификации. Вот только сам португалец уже вернулся в Италию, отозвавшись на приглашение Милана. Его сменил достаточно авторитетный местный тренер, Брюно Женезьо. Кроме того, подписывали и новичков - Менье, Этана Мбаппе, Мукау, а уже в августе к ним присоединились Сахрауи и Аисса Менди. Правда, их было уже поздно вписывать в состав перед приемом турок, что стало первым официальным матчем для команды. Там голом Жергова на 91-й минуте вырвали победу 2:1.

Статистика личных встреч

До этого спора стороны встречались в 2010-м году в рамках Лиги Европы. Тогда чуть сильнее оказались неожиданно доги - 2:1 дома, 1:1 в Стамбуле.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у канареек получится взять реванш. Но, помня, как зрелищно играет команда Моуринью, ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Фенербахче
13 августа 2024 -
20:00
Лилль
Тотал голов больше 2.5 1.86 Сделать ставку
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Фенербахче Лилль Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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