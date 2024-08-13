Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 10:19 |
1158
0

Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика

Имад Ашур считает, что Александр силен не только в боксе

13 августа 2024, 10:19 |
1158
0
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
ФК Полесье. Александр Усик

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур высказался относительно влияния и уровня футбольных способностей украинского боксера в супертяжелом весе Александра Усика:

«Предварительно мы не были знакомы. Я думаю, что впечатление как от спортсмена есть не только у меня, но и у всего мира сейчас. А как от человека... Энергия, которую он предоставил, сделал это искренне, команде, всем окружающим, это то, что делает его сильной личностью, которая позволяет ему получать титулы на протяжении спортивной карьеры.

Он дал нам очень хороший импульс и я могу поблагодарить Александра за это. Хоть и за короткий срок, но он повлиял на вторую игру против «Олимпии». Не говорю о результате, а именно на игру. А еще, его участие в тренировочном процессе показало, что не только боксом единым этот спортсмен является сильным. У Усика в футбольном плане все очень неплохо».

Ранее Имад Ашур раскрыл секрет сенсационной победы над «Шахтером».

По теме:
Промоутер Фьюри: «Мне нравится, что Усик – лучший боец этого поколения»
Ашур раскрыл секрет сенсационной победы Полесья над Шахтером
Известный промоутер оценил вероятность побед Джошуа и Фьюри над Усиком
Имад Ашур Полесье Житомир Александр Усик Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
Баскетбол | 12 августа 2024, 18:34 47
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского

Владимир Дубинский сообщил о сенсационном решении

С кем сыграет Малиновский? Определены пары 1/16 финала Кубка Италии
Футбол | 13 августа 2024, 08:23 1
С кем сыграет Малиновский? Определены пары 1/16 финала Кубка Италии
С кем сыграет Малиновский? Определены пары 1/16 финала Кубка Италии

Болельщики в Генуе увидят дерби команд из этого города: Дженоа и Сампдории

Не Рублев. Определен чемпион Мастерса в Монреале
Теннис | 13.08.2024, 04:13
Не Рублев. Определен чемпион Мастерса в Монреале
Не Рублев. Определен чемпион Мастерса в Монреале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 13.08.2024, 03:55
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
Бокс | 12.08.2024, 09:56
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
12.08.2024, 06:05 55
Олимпийские игры
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05
Футбол
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
12.08.2024, 10:43 13
Футбол
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
11.08.2024, 21:15 4
Футбол
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
11.08.2024, 21:10 12
Футбол
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
11.08.2024, 23:25 7
Футбол
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
11.08.2024, 22:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем