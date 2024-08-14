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Лига чемпионов
14 августа 2024, 01:57 | Обновлено 14 августа 2024, 02:22
141
0

Стало известно, сколько времени пропустит хавбек Шахтера Марлон Гомес

Полузащитник горняков проведет без игры как минимум два тура

14 августа 2024, 01:57 | Обновлено 14 августа 2024, 02:22
141
0
Стало известно, сколько времени пропустит хавбек Шахтера Марлон Гомес
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Стало известно, сколько времени пропустит хавбек Шахтера Марлон Гомес.

20-летнему хавбеку диагностировано растяжение задней поверхности бедра, информирует ТаТоТаке.

Полузащитник Шахтера пропустит два ближайших матча команды в чемпионате Украины – против Левого Берега и Александрии.

В лучшем случае Марлон появится на поле 31 августа в 5-м туре, когда Шахтер будет играть против Кривбасса.

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Шахтер Донецк травма травма бедра Марлон Гомес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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