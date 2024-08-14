Стало известно, сколько времени пропустит хавбек Шахтера Марлон Гомес.

20-летнему хавбеку диагностировано растяжение задней поверхности бедра, информирует ТаТоТаке.

Полузащитник Шахтера пропустит два ближайших матча команды в чемпионате Украины – против Левого Берега и Александрии.

В лучшем случае Марлон появится на поле 31 августа в 5-м туре, когда Шахтер будет играть против Кривбасса.