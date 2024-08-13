Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал травмы игроков своей команды в матче 2-го тура УПЛ против «Полесья» (0:1):

«Марлон Гомес повредил мышцы в первом тайме во время рывка. Вскоре узнаем, насколько серьезна его травма. Мы были вынуждены сделать замену.

Во втором тайме Марьян Швед получил удар по голове в борьбе за мяч. Я был рад видеть его на ногах после окончания матча. Посмотрим, каки последствия будет иметь этот неприятный эпизод.

Дмитрий Крыськив не был готов. Игроки, которые ездили на Олимпийские игры, не имели достаточно интенсивной подготовки. Теперь они постепенно, но уверенно наверстывают упущенное. У Дмитрия тоже есть определенные проблемы с мышцами. Но все проходит хорошо, ожидаю его возвращения в команду на следующей неделе.

С Полесьем мы провели плохой первый тайм, но хороший второй. К сожалению, мы не забили, вот и все. Надо учиться на таких моментах. Мы уже это делаем и вынесем из этого урок».

ВИДЕО. Пушич рассказал подробности о травмах Марлона Гомеса и Шведа