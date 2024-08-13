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  4. ВИДЕО. Пушич рассказал подробности о травмах Марлона Гомеса и Шведа
Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 06:12 | Обновлено 13 августа 2024, 06:45
705
0

ВИДЕО. Пушич рассказал подробности о травмах Марлона Гомеса и Шведа

Коуч «Шахтера» после игры с «Полесьем» прокомментировал травмы игроков

13 августа 2024, 06:12 | Обновлено 13 августа 2024, 06:45
705
0
ВИДЕО. Пушич рассказал подробности о травмах Марлона Гомеса и Шведа
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал травмы игроков своей команды в матче 2-го тура УПЛ против «Полесья» (0:1):

«Марлон Гомес повредил мышцы в первом тайме во время рывка. Вскоре узнаем, насколько серьезна его травма. Мы были вынуждены сделать замену.

Во втором тайме Марьян Швед получил удар по голове в борьбе за мяч. Я был рад видеть его на ногах после окончания матча. Посмотрим, каки последствия будет иметь этот неприятный эпизод.

Дмитрий Крыськив не был готов. Игроки, которые ездили на Олимпийские игры, не имели достаточно интенсивной подготовки. Теперь они постепенно, но уверенно наверстывают упущенное. У Дмитрия тоже есть определенные проблемы с мышцами. Но все проходит хорошо, ожидаю его возвращения в команду на следующей неделе.

С Полесьем мы провели плохой первый тайм, но хороший второй. К сожалению, мы не забили, вот и все. Надо учиться на таких моментах. Мы уже это делаем и вынесем из этого урок».

ВИДЕО. Пушич рассказал подробности о травмах Марлона Гомеса и Шведа

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Марино Пушич Шахтер - Полесье Марлон Гомес Марьян Швед Дмитрий Крыськив травма
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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