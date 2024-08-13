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  4. Киченок / Бабош – Александрова / Сизикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 августа 2024, 15:44 |
46
0

Киченок / Бабош – Александрова / Сизикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Цинциннати

13 августа 2024, 15:44 |
46
0
Киченок / Бабош – Александрова / Сизикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимеа Бабош и Надежда Киченок

14 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) в парном разряде.

В первом раунде основы украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сыграют против «нейтрального» дуэта Екатерина Александрова / Яна Сизикова. Время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы встречи в следующем раунде сыграют против четвертого сеяного итальянского тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини.

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Екатерина Александрова Яна Сизикова Надежда Киченок Тимеа Бабош смотреть онлайн WTA Цинциннати
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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