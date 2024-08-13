Киченок / Бабош – Александрова / Сизикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Цинциннати
14 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) в парном разряде.
В первом раунде основы украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сыграют против «нейтрального» дуэта Екатерина Александрова / Яна Сизикова. Время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.
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Победительницы встречи в следующем раунде сыграют против четвертого сеяного итальянского тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини.
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