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  4. КОСТЮК: «Честно говоря, не знаю, что было ключом к моей победе над Мертенс»
WTA
14 августа 2024, 03:49 |
125
0

КОСТЮК: «Честно говоря, не знаю, что было ключом к моей победе над Мертенс»

Марта прокомментировала победу над Элизе в 1-м раунде турнира в Цинциннати

14 августа 2024, 03:49 |
125
0
КОСТЮК: «Честно говоря, не знаю, что было ключом к моей победе над Мертенс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Элизе Мертенс в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати:

«Конечно, очень тяжело играть против Элизе в каждом матче, и у нас уже была невероятная битва в Австралии в этом году. Так что, знаете, я шла на этот матч понимая, что меня ждет. Так что, спасибо вам, ребята, за поддержку. Это невероятно – играть здесь на Центральном корте.

Сегодня многое складывалось не так, как я хотела. И когда у нее была успешная серия геймов, я просто пыталась вернуться в игру, потому что она играла очень, очень хорошо с самого начала второго сета, а я не стала чувствовать себя лучше после того, как выиграла первый сет. Так что я честно говоря не знаю, что сегодня было ключом к моей победе», – сказала Марта во флеш-интервью на корте.

Во 2-м раунде тысячника в США Костюк сыграет против Лулу Сан из Новой Зеландии.

Видеообзор матча Марта Костюк – Элизе Мертенс

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Марта Костюк Элизе Мертенс WTA Цинциннати
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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