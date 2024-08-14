КОСТЮК: «Честно говоря, не знаю, что было ключом к моей победе над Мертенс»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Элизе Мертенс в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати:

«Конечно, очень тяжело играть против Элизе в каждом матче, и у нас уже была невероятная битва в Австралии в этом году. Так что, знаете, я шла на этот матч понимая, что меня ждет. Так что, спасибо вам, ребята, за поддержку. Это невероятно – играть здесь на Центральном корте.

Сегодня многое складывалось не так, как я хотела. И когда у нее была успешная серия геймов, я просто пыталась вернуться в игру, потому что она играла очень, очень хорошо с самого начала второго сета, а я не стала чувствовать себя лучше после того, как выиграла первый сет. Так что я честно говоря не знаю, что сегодня было ключом к моей победе», – сказала Марта во флеш-интервью на корте.

Во 2-м раунде тысячника в США Костюк сыграет против Лулу Сан из Новой Зеландии.

Видеообзор матча Марта Костюк – Элизе Мертенс