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  4. Де ЛИГТ: «Эрик тен Хаг знает, как раскрыть мой потенциал по максимуму»
Англия
14 августа 2024, 02:01 | Обновлено 14 августа 2024, 02:08
15
0

Де ЛИГТ: «Эрик тен Хаг знает, как раскрыть мой потенциал по максимуму»

Новичок «Манчестер Юнайтед» поделился своими мыслями о переходе в английский клуб

14 августа 2024, 02:01 | Обновлено 14 августа 2024, 02:08
15
0
Де ЛИГТ: «Эрик тен Хаг знает, как раскрыть мой потенциал по максимуму»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

Новичок «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт поделился своими мыслями о переходе в английский клуб:

«Я очень рад возможности принять новый вызов в клубе с такой богатой историей. Меня впечатлило видение будущего, представленное руководством, и та роль, которую они предлагают мне в реализации этих планов. Эрик тен Хаг сыграл важную роль в становлении моей карьеры на ранних этапах, поэтому он знает, как раскрыть мой потенциал по максимуму.

Я с нетерпением жду возможности снова поработать под его руководством. Мне известно, что требуется для достижения успеха на высшем уровне, и я полон решимости продолжить свой путь в этом легендарном клубе».

Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет гарантированные 45 миллионов евро и еще 5 миллионов бонусами.

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрик тен Хаг
Алексей Тиньков Источник: The Athletic
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