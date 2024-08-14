Де ЛИГТ: «Эрик тен Хаг знает, как раскрыть мой потенциал по максимуму»
Новичок «Манчестер Юнайтед» поделился своими мыслями о переходе в английский клуб
Новичок «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт поделился своими мыслями о переходе в английский клуб:
«Я очень рад возможности принять новый вызов в клубе с такой богатой историей. Меня впечатлило видение будущего, представленное руководством, и та роль, которую они предлагают мне в реализации этих планов. Эрик тен Хаг сыграл важную роль в становлении моей карьеры на ранних этапах, поэтому он знает, как раскрыть мой потенциал по максимуму.
Я с нетерпением жду возможности снова поработать под его руководством. Мне известно, что требуется для достижения успеха на высшем уровне, и я полон решимости продолжить свой путь в этом легендарном клубе».
Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет гарантированные 45 миллионов евро и еще 5 миллионов бонусами.
В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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