Де ЛИГТ: «Эрик тен Хаг знает, как раскрыть мой потенциал по максимуму»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт поделился своими мыслями о переходе в английский клуб:



«Я очень рад возможности принять новый вызов в клубе с такой богатой историей. Меня впечатлило видение будущего, представленное руководством, и та роль, которую они предлагают мне в реализации этих планов. Эрик тен Хаг сыграл важную роль в становлении моей карьеры на ранних этапах, поэтому он знает, как раскрыть мой потенциал по максимуму.

Я с нетерпением жду возможности снова поработать под его руководством. Мне известно, что требуется для достижения успеха на высшем уровне, и я полон решимости продолжить свой путь в этом легендарном клубе».

Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет гарантированные 45 миллионов евро и еще 5 миллионов бонусами.

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.