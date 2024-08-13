Киченок / Остапенко – Дэвис / Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) в парном разряде.

В первом раунде основы украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против дуэта Лорен Дэвис / Робин Монтгомери. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Тереза Михалкова / Оливия Николлс – Мирра Андреева / Анастасия Павлюченкова.

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