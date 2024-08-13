Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Остапенко – Дэвис / Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 августа 2024, 17:54 |
163
0

Киченок / Остапенко – Дэвис / Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Цинциннати

13 августа 2024, 17:54 |
163
0
Киченок / Остапенко – Дэвис / Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

14 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) в парном разряде.

В первом раунде основы украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против дуэта Лорен Дэвис / Робин Монтгомери. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Тереза Михалкова / Оливия Николлс – Мирра Андреева / Анастасия Павлюченкова.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Киченок / Бабош – Александрова / Сизикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Костюк выпала из топ-20, Свитолина обошла Ястремскую
Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Цинциннати смотреть онлайн Лорен Дэвис Робин Монтгомери
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Царенко в Польшу
Футбол | 13 августа 2024, 11:46 8
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Царенко в Польшу
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Царенко в Польшу

Полузащитник будет играть в польском чемпионате

Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 13 августа 2024, 13:30 122
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Задача усложнилась, однако все остается в наших руках

Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
Олимпийские игры | 13.08.2024, 10:56
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
Накормила баранкой. Соболева разбила первую соперницу на турнире в Колумбии
Теннис | 13.08.2024, 04:27
Накормила баранкой. Соболева разбила первую соперницу на турнире в Колумбии
Накормила баранкой. Соболева разбила первую соперницу на турнире в Колумбии
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 13.08.2024, 03:55
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
11.08.2024, 21:10 12
Футбол
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
12.08.2024, 10:43 13
Футбол
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
13.08.2024, 06:23 11
Футбол
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
11.08.2024, 23:25 7
Футбол
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
12.08.2024, 09:56 2
Бокс
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
12.08.2024, 06:05 56
Олимпийские игры
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
11.08.2024, 21:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем