Киченок / Остапенко – Дэвис / Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Цинциннати
14 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) в парном разряде.
В первом раунде основы украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против дуэта Лорен Дэвис / Робин Монтгомери. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Тереза Михалкова / Оливия Николлс – Мирра Андреева / Анастасия Павлюченкова.
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