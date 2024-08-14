Кубок для Фонсеки. Милан выиграл у Монцы в матче за Трофей Берлускони

Вечером 13 августа в Милане на стадионе Сан-Сиро состоялся матч за Трофей Берлускони.

Милан выиграл традиционный домашний предсезонный матч, победив Монцу (3:1).

Это первый трофей для Пауло Фонсеки, экс-коуча Шахтера, который летом возглавил команду россонери.

Голы у хозяев поля забили Алексис Салемакерс, Лука Йович и Тиджани Рейндерс.

У гостей отличился Даниэль Мальдини, сын знаменитого в прошлом защитника Милана Паоло Мальдини.

Трофей Берлускони

13 августа, Милан, стадион Сан-Сиро

Милан – Монца – 3:1

Голы: Салемакерс, 11, Йович, 47, Рейндерс, 56 – Даниэль Мальдини, 34

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея: Пауло Фонсека