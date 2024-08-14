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Милан
13.08.2024 22:00 – FT 3 : 1
Монца
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Италия
14 августа 2024, 02:23 | Обновлено 14 августа 2024, 02:46
72
0

Кубок для Фонсеки. Милан выиграл у Монцы в матче за Трофей Берлускони

У гостей отличился Даниэль Мальдини, сын знаменитого Паоло Мальдини

14 августа 2024, 02:23 | Обновлено 14 августа 2024, 02:46
72
0
Кубок для Фонсеки. Милан выиграл у Монцы в матче за Трофей Берлускони
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Фонсека

Вечером 13 августа в Милане на стадионе Сан-Сиро состоялся матч за Трофей Берлускони.

Милан выиграл традиционный домашний предсезонный матч, победив Монцу (3:1).

Это первый трофей для Пауло Фонсеки, экс-коуча Шахтера, который летом возглавил команду россонери.

Голы у хозяев поля забили Алексис Салемакерс, Лука Йович и Тиджани Рейндерс.

У гостей отличился Даниэль Мальдини, сын знаменитого в прошлом защитника Милана Паоло Мальдини.

Трофей Берлускони

13 августа, Милан, стадион Сан-Сиро

Милан – Монца – 3:1

Голы: Салемакерс, 11, Йович, 47, Рейндерс, 56 – Даниэль Мальдини, 34

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея: Пауло Фонсека

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Мальдини (Монца).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан).
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Милан Монца товарищеские матчи Алексис Салемакерс Лука Йович Тиджани Рейндерс Даниэль Мальдини видео голов и обзор Паулу Фонсека
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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