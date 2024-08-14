Кубок для Фонсеки. Милан выиграл у Монцы в матче за Трофей Берлускони
У гостей отличился Даниэль Мальдини, сын знаменитого Паоло Мальдини
Вечером 13 августа в Милане на стадионе Сан-Сиро состоялся матч за Трофей Берлускони.
Милан выиграл традиционный домашний предсезонный матч, победив Монцу (3:1).
Это первый трофей для Пауло Фонсеки, экс-коуча Шахтера, который летом возглавил команду россонери.
Голы у хозяев поля забили Алексис Салемакерс, Лука Йович и Тиджани Рейндерс.
У гостей отличился Даниэль Мальдини, сын знаменитого в прошлом защитника Милана Паоло Мальдини.
Трофей Берлускони
13 августа, Милан, стадион Сан-Сиро
Милан – Монца – 3:1
Голы: Салемакерс, 11, Йович, 47, Рейндерс, 56 – Даниэль Мальдини, 34
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея: Пауло Фонсека
События матча
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