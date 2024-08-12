10 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Хорватии между командами Истра 1961 и Горица.

Поединок прошел на стадионе Альдо Дросина в городе Пула. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Три очка для Истры 1961 на 89-й минуте вырвал украинский хавбек Александр Петрусенко. Украинец откликнулся на передачу Беятта Леквейры и в подкате перенаправил мяч в ворота соперников.

В июле 2024 года испанские СМИ сообщали, что Жирона якобы близка к подписанию Петрусенко. Позже Александр опроверг эту информацию.

Петрусенко – воспитанник киевского «Динамо», на профи-уровне играл за «Горняк-Спорт» и «Минай», а с 2022 года защищает цвета хорватского клуба «Истра 1961».

Читайте также: Петрусенко опроверг интерес со стороны испанской Жироны

ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе