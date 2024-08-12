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12 августа 2024, 11:06 |
1559
0

ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе

Александр Петрусенко помог Истре 1961 обыграть Горицу 2:1 в чемпионате Хорватии

12 августа 2024, 11:06 |
1559
0
ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе
ФК Истра 1961

10 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Хорватии между командами Истра 1961 и Горица.

Поединок прошел на стадионе Альдо Дросина в городе Пула. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Три очка для Истры 1961 на 89-й минуте вырвал украинский хавбек Александр Петрусенко. Украинец откликнулся на передачу Беятта Леквейры и в подкате перенаправил мяч в ворота соперников.

В июле 2024 года испанские СМИ сообщали, что Жирона якобы близка к подписанию Петрусенко. Позже Александр опроверг эту информацию.

Петрусенко – воспитанник киевского «Динамо», на профи-уровне играл за «Горняк-Спорт» и «Минай», а с 2022 года защищает цвета хорватского клуба «Истра 1961».

ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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