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  4. Петрусенко опроверг интерес со стороны испанской Жироны
Испания
17 июля 2024, 22:23 | Обновлено 17 июля 2024, 22:40
222
0

Петрусенко опроверг интерес со стороны испанской Жироны

Каталонский клуб осенью будет играть в Лиге чемпионов

17 июля 2024, 22:23 | Обновлено 17 июля 2024, 22:40
222
0
Петрусенко опроверг интерес со стороны испанской Жироны
ФК Истра 1961. Александр Петрусенко

Украинский хавбек Александр Петрусенко, выступающий за хорватский клуб «Истра 1961», отреагировал на новость о возможном трансфере в «Жирону».

Петрусенко сообщил: «Лично я не владею никакой информацией по этому поводу».

Ранее издание Mundo Deportivo обнародовало информацию, что испанская «Жирона» интересуется Александром Петрусенко.

Каталонский клуб занял 3-е место в Ла Лиге и осенью будет играть в основном этапе Лиги чемпионов.

За «Жирону» выступают два украинских футболиста – хавбек Виктор Цыганков и нападающий Артем Довбик.

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Александр Петрусенко трансферы Жирона Истра 1961 трансферы Ла Лиги
Николай Степанюк Источник: Украинский футбол
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