Петрусенко опроверг интерес со стороны испанской Жироны
Каталонский клуб осенью будет играть в Лиге чемпионов
Украинский хавбек Александр Петрусенко, выступающий за хорватский клуб «Истра 1961», отреагировал на новость о возможном трансфере в «Жирону».
Петрусенко сообщил: «Лично я не владею никакой информацией по этому поводу».
Ранее издание Mundo Deportivo обнародовало информацию, что испанская «Жирона» интересуется Александром Петрусенко.
Каталонский клуб занял 3-е место в Ла Лиге и осенью будет играть в основном этапе Лиги чемпионов.
За «Жирону» выступают два украинских футболиста – хавбек Виктор Цыганков и нападающий Артем Довбик.
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