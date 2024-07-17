Петрусенко опроверг интерес со стороны испанской Жироны

Украинский хавбек Александр Петрусенко, выступающий за хорватский клуб «Истра 1961», отреагировал на новость о возможном трансфере в «Жирону».

Петрусенко сообщил: «Лично я не владею никакой информацией по этому поводу».

Ранее издание Mundo Deportivo обнародовало информацию, что испанская «Жирона» интересуется Александром Петрусенко.

Каталонский клуб занял 3-е место в Ла Лиге и осенью будет играть в основном этапе Лиги чемпионов.

За «Жирону» выступают два украинских футболиста – хавбек Виктор Цыганков и нападающий Артем Довбик.