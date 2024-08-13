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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
Турция
13 августа 2024, 22:23 |
3011
2

ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины

Арсений Батагов перешел в турецкий «Трабзонспор» из луганской «Зари»

13 августа 2024, 22:23 |
3011
2
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Турецкий «Трабзонспор» официально объявил о подписании украинского центрального защитника луганской «Зари» Арсения Батагова.

Срок действия контракта между клубом и 22-летним футболистом пока неизвестен.

Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации известного интернет-ресурса Transfermarkt, она составляет 1.8 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 Арсений Батагов провел 30 матчей за «Зарю», отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Также на его счету 3 матча за олимпийскую сборную Украины на групповом этапе футбольного турнира Игр-2024 в Париже.

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трансферы Трабзонспор Заря Луганск Арсений Батагов трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Трабзонспор
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Комментарии 2
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Maks23
Удачи! Хороший игрок!
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+2
tato88
Успіхів! 
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