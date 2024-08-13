ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
Арсений Батагов перешел в турецкий «Трабзонспор» из луганской «Зари»
Турецкий «Трабзонспор» официально объявил о подписании украинского центрального защитника луганской «Зари» Арсения Батагова.
Срок действия контракта между клубом и 22-летним футболистом пока неизвестен.
Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации известного интернет-ресурса Transfermarkt, она составляет 1.8 миллиона евро.
В сезоне 2023/24 Арсений Батагов провел 30 матчей за «Зарю», отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Также на его счету 3 матча за олимпийскую сборную Украины на групповом этапе футбольного турнира Игр-2024 в Париже.
Fırtına’ya hoş geldin ⚡️— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 13, 2024
Arseniy Batagov | #44 pic.twitter.com/QrL68MHYOA
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