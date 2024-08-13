ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Челси подписал 9-летний контракт с клубом
Коул Палмер получил вознаграждение за результативную игру
Лондонский «Челси» официально объявил о продлении контракта с английским правым вингером Коулом Палмером.
Отмечается, что новое соглашение 22-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2032/33.
Ранее сообщалось, что по условиям нового трудового договора зарплата игрока, которая сейчас составляет 80 тысяч британских фунтов в неделю, будет увеличена, однако новый оклад хранится в тайне.
В прошлой кампании Коул Палмер провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
Cole Palmer is a Blue.— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 13, 2024
And he’s here to stay. ✍️🔵 pic.twitter.com/wH75HUdLg9
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