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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Челси подписал 9-летний контракт с клубом
Англия
13 августа 2024, 21:40 | Обновлено 13 августа 2024, 22:40
1958
3

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Челси подписал 9-летний контракт с клубом

Коул Палмер получил вознаграждение за результативную игру

13 августа 2024, 21:40 | Обновлено 13 августа 2024, 22:40
1958
3
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Челси подписал 9-летний контракт с клубом
ФК Челси. Коул Палмер

Лондонский «Челси» официально объявил о продлении контракта с английским правым вингером Коулом Палмером.

Отмечается, что новое соглашение 22-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2032/33.

Ранее сообщалось, что по условиям нового трудового договора зарплата игрока, которая сейчас составляет 80 тысяч британских фунтов в неделю, будет увеличена, однако новый оклад хранится в тайне.

В прошлой кампании Коул Палмер провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Коул Палмер продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: ФК Челси
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Дані Рохас
какой вингер
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0
didora
У тексті написано 80 тисяч фунтів на тиждень. Все вірно. Ніякої помилки немає.
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0
romanchik.8409
Поправка 80 т. Фунтов в неделю 
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0
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