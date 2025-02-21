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Англия
21 февраля 2025, 17:12 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:14
173
0

Эпидемия травм Челси. Повреждение получил ключевой игрок

Мадуэке выбыл на четыре недели

21 февраля 2025, 17:12 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:14
173
0
Эпидемия травм Челси. Повреждение получил ключевой игрок
Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке

Клуб АПЛ Челси сообщил, что вингер Нони Мадуэке, который получил повреждение в недавнем матче против Брайтона, в ближайших матчах команде не поможет.

«Мадуэке выбыл где-то на месяц, он должен вернуться на поле после паузы на матчи сборных», – сказал тренер Энцо Мареска.

Сейчас в составе Синих травмированы основные защитники Уэсли Фофана и Бенуа Бадьяшиль, хавбек Ромео Лавиа, ключевой форвард Николас Джексон, нападающий Марк Гию, а вингер Михаил Мудрик отстранен из-за допинг пробы.

Однако Мареска ожидает, что большинство травмированных восстановятся к концу марта.

Мадуэке в нынешнем сезоне забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Челси Нони Мадуэке Английская Премьер-лига травма Энцо Мареска
Иван Зинченко Источник: BBC
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