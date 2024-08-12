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Лига чемпионов
12 августа 2024, 21:59 | Обновлено 12 августа 2024, 22:11
772
1

ШОВКОВСКИЙ: «С Глазго у меня связаны приятные воспоминания»

Наставник «Динамо» ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции

12 августа 2024, 21:59 | Обновлено 12 августа 2024, 22:11
772
1
ШОВКОВСКИЙ: «С Глазго у меня связаны приятные воспоминания»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Рейнджерс», который состоится вечером 13 августа.

– Какая кадровая ситуация в команде перед завтрашним матчем? Все ли игроки, не игравшие против «Вереса», готовы к завтрашнему поединку?

– Да, мы провели матч в чемпионате Украины, одержали победу – 2:1. С хорошим настроением готовимся к ответному матчу с «Рейнджерс». У нас, в принципе, основная обойма игроков готовится к поединку. Точно не сможет помочь нам Владимир Шепелев, он получил повреждения и восстанавливается в Украине. Также Николай Михайленко получил небольшое повреждение и не прилетел с нами – решили, что нет смысла ему с поврежденным голеностопом переживать два перелета, поскольку это дополнительная нагрузка. Все остальные готовы выйти завтра на футбольное поле.

– В первом матче «Динамо» ориентировочно с 70-й минуты почти не было моментов. Связано ли это с заменами Шапаренко и Пихаленка?

– Хочу сказать, что, безусловно, мы понимали по ходу игры, что будет давление со стороны соперника. В свою очередь, пытались найти возможности для выхода в контратаку. Но я не соглашусь, что с 70-й минуты команда не играла.

– Вы уже играли на этом стадионе против сборной Шотландии. Какие у вас впечатления и воспоминания о матче?

– Да, из Глазго у меня лично отличные воспоминания, потому что мы здесь играли, когда я еще был в штабе национальной сборной. Тогда мы обыграли Швецию в дополнительное время (2:1) и прошли в четвертьфинал Евро-2020. Затем мы играли против сборной Шотландии в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022. Выиграли тоже ту игру, помню отлично этот стадион, ту поддержку у хозяев. Однако всегда приятно играть при заполненных трибунах, когда чувствуется поддержка команды, даже если поддерживают соперника. Потому что футбол – это игра для зрителей. И мы должны признать, что мы соскучились по матчам высокого уровня перед полными трибунами. Нам этого сегодня не хватает. Но это те эмоции, ради которых футболисты в принципе выходят на поле.

– Верите ли вы, что большое количество, которое соберется на завтрашнем поединке, даст какой-то толчок и вашим игрокам?

– Я считаю, что люди, которые придут завтра на стадион, любят как свой клуб, так и футбол в целом. И мы хотим сделать все от себя зависимое и возможное, чтобы показать великолепную зрелищную игру, чтобы они оценили в том числе и результат, на который мы надеемся.

– Вы, безусловно, многое узнали о «Рейнджерсе», исходя из предыдущего матча. Есть ли кто-нибудь из игроков соперника, кому стоит уделить дополнительное внимание?

– На футбольное поле выходит и играет команда. Каждый футболист стремится сыграть максимально качественно и показать свою лучшую игру. Всегда так было, и, безусловно, так и должно быть. Безусловно, каждый игрок будет пытаться реализовать свои лучшие стороны, так же наши игроки будут делать все возможное, чтобы проявить свои сильные качества. Я никогда не отделял игроков от команды, и ради достижения результата каждый футболист должен подчинять свои личные идеи и достижения команды. Поэтому мы готовимся к очень сложной, но, уверен, очень интересной игре.

– Общались ли вы с Олегом Кузнецовым или Алексеем Михайличенко перед завтрашней игрой? Возможно, они дали какие-то советы, учитывая собственный опыт выступлений за Рейнджерс?

– Безусловно, рассказали о своих последних матчах (улыбается). Но это шутка. Если серьезно, такой возможности у меня не было. Но в определенных кругах, безусловно, мы разговаривали на тему их выступлений в Шотландии за «Рейнджерс».

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо пресс-конференция Александр Шовковский
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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