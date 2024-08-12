Владимир БРАЖКО: «Будем делать все ради победы»

Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (13 августа, 21:45, первый матч – 1:1):

– На прошлой неделе вы пропустили едва ли не последним ударом в матче, поединок с «Вересом» в чемпионате также был непростым, но удалось победить. Как настроены на предстоящую игру, в каком состоянии команда?

– Состояние команды хорошее. В последнем матче, в чемпионате против «Вереса», удалось одержать победу, поэтому у всех хорошее настроение, готовимся к матчу с «Рейнджерс». Готовились в обычном режиме, все понимают ответственность и важность этой игры. Нам нужно здесь победа, чтобы пройти в следующий этап. Завтра будем делать все ради этого.

– Перед ответным матчем с «Партизаном» вам наложили несколько швов на ногу. Как сейчас чувствуете себя?

– Чувствую себя хорошо. После того инцидента я был готов играть, не пропустил ни одной тренировки. Повреждение не беспокоит меня, не мешает тренироваться, не испытываю никакого дискомфорта.