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  4. Владимир БРАЖКО: «Будем делать все ради победы»
Лига чемпионов
12 августа 2024, 21:37 |
369
0

Владимир БРАЖКО: «Будем делать все ради победы»

Хавбек «Динамо» – о матче против «Рейнджерс»

12 августа 2024, 21:37 |
369
0
Владимир БРАЖКО: «Будем делать все ради победы»
ФК Динамо. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (13 августа, 21:45, первый матч – 1:1):

– На прошлой неделе вы пропустили едва ли не последним ударом в матче, поединок с «Вересом» в чемпионате также был непростым, но удалось победить. Как настроены на предстоящую игру, в каком состоянии команда?
– Состояние команды хорошее. В последнем матче, в чемпионате против «Вереса», удалось одержать победу, поэтому у всех хорошее настроение, готовимся к матчу с «Рейнджерс». Готовились в обычном режиме, все понимают ответственность и важность этой игры. Нам нужно здесь победа, чтобы пройти в следующий этап. Завтра будем делать все ради этого.

– Перед ответным матчем с «Партизаном» вам наложили несколько швов на ногу. Как сейчас чувствуете себя?
– Чувствую себя хорошо. После того инцидента я был готов играть, не пропустил ни одной тренировки. Повреждение не беспокоит меня, не мешает тренироваться, не испытываю никакого дискомфорта.

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Владимир Бражко Динамо Киев Глазго Рейнджерс Рейнджерс - Динамо Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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