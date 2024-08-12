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Лига чемпионов
12 августа 2024, 21:30 | Обновлено 12 августа 2024, 21:44
523
0

ВИДЕО. Динамо прибыло в Глазго на матч Лиги чемпионов против Рейнджерс

В первом матче неделей ранее была зафиксирована ничья

12 августа 2024, 21:30 | Обновлено 12 августа 2024, 21:44
523
0
ВИДЕО. Динамо прибыло в Глазго на матч Лиги чемпионов против Рейнджерс
ФК Динамо

Делегация киевского «Динамо» прибыла на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретится на выезде с шотландским «Рейнджерс».

В первом матче, который состоялся в польском Люблине, была зафиксирована результативная ничья (1:1). На гол Андрей Ярмоленко в первом тайме рейнджеры ответили точным ударом Дессерса на последних секундах встречи.

Матч Рейнджерс - Динамо состоится на стадионе Хэмпден Парк во вторник, 13 августа. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

В предстоящем поединке наставник «бело-синих» Александр Шовковский рассчитывает на следующих исполнителей.

Заявка Динамо на матч против Рейнджерса в Q3 Лиги чемпионов

  • Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун
  • Защитники: Дубинчак, Тимчик, Попов, Биловар, Овчаренко, Себальос, Малыш, Михавко
  • Полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Бражко, Пихаленок, Лонвейк, Рубчинский, Брагару
  • Нападающие: Супряга, Ванат, Пономаренко

ВИДЕО. Динамо прибыло в Глазго на матч Лиги чемпионов против Рейнджерс

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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