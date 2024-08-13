Рома открыта к продаже Дибалы. Хочет избавиться от большой зарплаты

По информации инсайдера Николо Скиры, «Рома» открыта к продаже ведущего форварда Пауло Дибалы, которого хотят приобрести клубы Саудовской Аравии.

Сообщается, что игрок не хочет уходить, но римляне уже не считают аргентинца ключевым исполнителем и хотят избавиться от рекордной в команде зарплаты в 6 миллионов евро в год.

Кроме того, клуб ищет возможность компенсировать часть расходов на новых игроков, которых подписали летом. Самым дорогим приобретением сейчас является украинец Артем Довбик.

В минувшем сезоне Дибала забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.