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  4. Рома открыта к продаже Дибалы. Хочет избавиться от большой зарплаты
Италия
13 августа 2024, 21:30 |
224
0

Рома открыта к продаже Дибалы. Хочет избавиться от большой зарплаты

Пауло может перебраться в Саудовскую Аравию

13 августа 2024, 21:30 |
224
0
Рома открыта к продаже Дибалы. Хочет избавиться от большой зарплаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

По информации инсайдера Николо Скиры, «Рома» открыта к продаже ведущего форварда Пауло Дибалы, которого хотят приобрести клубы Саудовской Аравии.

Сообщается, что игрок не хочет уходить, но римляне уже не считают аргентинца ключевым исполнителем и хотят избавиться от рекордной в команде зарплаты в 6 миллионов евро в год.

Кроме того, клуб ищет возможность компенсировать часть расходов на новых игроков, которых подписали летом. Самым дорогим приобретением сейчас является украинец Артем Довбик.

В минувшем сезоне Дибала забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.

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Пауло Дибала Рома Рим трансферы трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Николо Скира
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