Рома открыта к продаже Дибалы. Хочет избавиться от большой зарплаты
Пауло может перебраться в Саудовскую Аравию
По информации инсайдера Николо Скиры, «Рома» открыта к продаже ведущего форварда Пауло Дибалы, которого хотят приобрести клубы Саудовской Аравии.
Сообщается, что игрок не хочет уходить, но римляне уже не считают аргентинца ключевым исполнителем и хотят избавиться от рекордной в команде зарплаты в 6 миллионов евро в год.
Кроме того, клуб ищет возможность компенсировать часть расходов на новых игроков, которых подписали летом. Самым дорогим приобретением сейчас является украинец Артем Довбик.
В минувшем сезоне Дибала забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Но в клубе решили продолжать
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!