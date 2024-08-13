Лига чемпионов13 августа 2024, 22:17 | Обновлено 13 августа 2024, 22:54
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Рейнджерс – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
13 августа 2024, 22:17 | Обновлено 13 августа 2024, 22:54
549
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13 августа в 21:45 в Глазго проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился вничью (1:1).
Рейнджерс – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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