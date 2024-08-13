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Лига чемпионов
13 августа 2024, 22:17 | Обновлено 13 августа 2024, 22:54
549
0

Рейнджерс – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

13 августа 2024, 22:17 | Обновлено 13 августа 2024, 22:54
549
0
Рейнджерс – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа в 21:45 в Глазго проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился вничью (1:1).

Рейнджерс – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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