Без сенсации. Определена победительница престижного турнира в Торонто

Шестая ракетка мира Джессика Пегула (США) выиграла титул хардового турнира WTA 1000 в Торонто (Канада).

В финале американка в трех сетах одолела еще одну представительницу США Аманду Анисимову (WTA 132).

WTA 1000 Торонто. Хард. Финал

Джессика Пегула (США) [3] – Аманда Анисимова (США) – 6:3, 2:6, 6:1

Это была вторая встреча соперниц. Пегула выиграла 3-й очный поединок.

Джессика считалась фавориткой поединка несмотря на удивительное победное шествие Аманды на этих кортах. Анисимова впервые почти за 2.5 года вышла в финал турнира на уровне WTA. В Торонто Аманда одолела четырех теннисисток из топ-20: Дарью Касаткину, Анну Калинскую, Арину Соболенко и Эмму Наварро.

Пегула защитила прошлогодний титул тысячника в Канаде. На счету Джессики теперь восемь трофеев за карьеру.

