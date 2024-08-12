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  4. Челси снова подпишет Жоау Феликса? Известны детали возможного трансфера
Англия
12 августа 2024, 09:19 |
633
0

Челси снова подпишет Жоау Феликса? Известны детали возможного трансфера

Синие рассматривают подписание португальца как часть сделки с Атлетико по Галлахеру

12 августа 2024, 09:19 |
633
0
Челси снова подпишет Жоау Феликса? Известны детали возможного трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

24-летний португальский форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс может снова присоединиться к лондонскому «Челси», но уже на постоянной основе.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, лондонцы снова обратили внимание на португальца после того, как трансфер нападающего «матрасников» Саму Омордиона сорвался. Сейчас стороны обсуждают переход Жоау Феликса как часть сделки по Конору Галлахеру.

Переходы Омородиона и Галлахера были бы своеобразным обменом, только отдельными трансферами. Сейчас руководство столичного клуба Испании не хочет, чтобы сорвалось подписание Галлахера, поэтому ищет варианты.

Бен Джейкобс сообщает, что официальное объявление трансфера Галлахера переносили, поскольку ждали, когда «Челси» оформит трансфера Омородиона.

«Челси» и «Атлетико» уже начали переговоры по трансферу Феликса. «Атлетико» готов продать португальца за 43 миллиона фунтов. Кроме того, Жоау уже выступал за «пенсионеров» в 2023 году на правах аренды из все того же «Атлетико». Тогда португалец забил за «синих» 4 гола в 16 матчах.

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Жоау Феликс Челси Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Саму Омородион Конор Галлахер Фабрицио Романо Бен Джейкобс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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