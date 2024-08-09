Атлетико подтверждает переход хавбека Челси. Заплатят 40+ млн евро
Галлахер переходит в Атлетико
Атлетико официально подтвердил, что договорился с Челси о переходе атакующего полузащитника Конора Галлахера. Игрок уже прибыл в Мадрид и провел фотосессию на арене мадридцев.
Трансфер оценивается в 42 миллиона евро + возможные бонусы.
Контракт Галлахера с Челси истекал через год, а хавбек не хотел подписывать новый договор. В минувшем сезоне 24-летний игрок забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.
Атлетико в ближайшее время должен объявить о переходе форварда Манчестер Сити Хулиана Альвареса.
Conor Gallagher visitó el Cívitas @Metropolitano mientras Atlético de Madrid y Chelsea FC ultiman su traspaso. pic.twitter.com/yKDEl9v3LA— Atlético de Madrid (@Atleti) August 9, 2024
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