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  4. Атлетико подтверждает переход хавбека Челси. Заплатят 40+ млн евро
Испания
09 августа 2024, 19:46 | Обновлено 09 августа 2024, 19:49
1279
5

Атлетико подтверждает переход хавбека Челси. Заплатят 40+ млн евро

Галлахер переходит в Атлетико

09 августа 2024, 19:46 | Обновлено 09 августа 2024, 19:49
1279
5
Атлетико подтверждает переход хавбека Челси. Заплатят 40+ млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Атлетико официально подтвердил, что договорился с Челси о переходе атакующего полузащитника Конора Галлахера. Игрок уже прибыл в Мадрид и провел фотосессию на арене мадридцев.

Трансфер оценивается в 42 миллиона евро + возможные бонусы.

Контракт Галлахера с Челси истекал через год, а хавбек не хотел подписывать новый договор. В минувшем сезоне 24-летний игрок забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.

Атлетико в ближайшее время должен объявить о переходе форварда Манчестер Сити Хулиана Альвареса.

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Атлетико Мадрид Конор Галлахер Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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Комментарии 5
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Falko
Сундуков дзвонить Романо: Челсі вже назбирало стопісят, мені чумадан збирати?
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0
Dimaryz81
Жаль только что Артем не увидел в Атлетико серьезного проекта, а увидел в Роме. Вот рядом новость о том , что может Диьала оттуда уйти в Аравию.
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-1
Dimaryz81
Атлетико отлично обновляет команду. Качественно. Ле Норман, Серлот, Альварес, Галлахер.
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-1
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