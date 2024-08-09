Атлетико подтверждает переход хавбека Челси. Заплатят 40+ млн евро

Атлетико официально подтвердил, что договорился с Челси о переходе атакующего полузащитника Конора Галлахера. Игрок уже прибыл в Мадрид и провел фотосессию на арене мадридцев.

Трансфер оценивается в 42 миллиона евро + возможные бонусы.

Контракт Галлахера с Челси истекал через год, а хавбек не хотел подписывать новый договор. В минувшем сезоне 24-летний игрок забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.

Атлетико в ближайшее время должен объявить о переходе форварда Манчестер Сити Хулиана Альвареса.