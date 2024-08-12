ВИДЕО. Дебют Андрущак. Локомотив и Ворскла-2 устроили голевую перестрелку
В Киеве состоялся заключительный поединок 1-го тура Второй лиги
В Киеве состоялся заключительный поединок 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Команды Локомотив Киев и Ворскла-2 Полтава устроили голевую перестрелку (2:3).
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37-летняя Ия Андрущак дебютировала с победы на посту главного тренера Ворсклы-2.
Вторая лига. 1-й тур, 10 августа
Киев. Стадион УТК им. Банникова
Локомотив Киев – Ворскла-2 Полтава – 2:3
Голы: Майтак, 81, Романчук, 90+3 – Багинский, 54, Островский, 73, Куделин, 83
Видеообзор матча
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Видеозапись матча
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