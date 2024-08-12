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Вторая лига
Локомотив Киев
10.08.2024 14:00 – FT 2 : 3
Ворскла-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
12 августа 2024, 06:17 | Обновлено 12 августа 2024, 07:04
58
0

ВИДЕО. Дебют Андрущак. Локомотив и Ворскла-2 устроили голевую перестрелку

В Киеве состоялся заключительный поединок 1-го тура Второй лиги

12 августа 2024, 06:17 | Обновлено 12 августа 2024, 07:04
58
0
ВИДЕО. Дебют Андрущак. Локомотив и Ворскла-2 устроили голевую перестрелку
Instagram. Ия Андрущак

В Киеве состоялся заключительный поединок 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Команды Локомотив Киев и Ворскла-2 Полтава устроили голевую перестрелку (2:3).

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

37-летняя Ия Андрущак дебютировала с победы на посту главного тренера Ворсклы-2.

Вторая лига. 1-й тур, 10 августа

Киев. Стадион УТК им. Банникова

Локомотив Киев – Ворскла-2 Полтава – 2:3

Голы: Майтак, 81, Романчук, 90+3 – Багинский, 54, Островский, 73, Куделин, 83

Видеообзор матча

Послематчевые комментарии

Видеозапись матча

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Локомотив Киев Ворскла-2 Полтава Ия Андрущак дебют
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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