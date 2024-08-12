Другие новости12 августа 2024, 07:29 | Обновлено 12 августа 2024, 07:30
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа
Важные события во всех видах спорта
12 августа 2024, 07:29 | Обновлено 12 августа 2024, 07:30
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В понедельник, 12 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:30 ЛНЗ Черкассы – Александрия 4.25
21:00 Барселона – Монако
22:00 Лутон Таун – Бернли
22:15 Арока – Виктория Гимарайнш
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