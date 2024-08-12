Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа
Другие новости
12 августа 2024, 07:29 | Обновлено 12 августа 2024, 07:30
66
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа

Важные события во всех видах спорта

12 августа 2024, 07:29 | Обновлено 12 августа 2024, 07:30
66
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 ЛНЗ Черкассы – Александрия 4.25

Favbet 2.37 – 3.10 – 3.48

21:00 Барселона – Монако

Favbet 1.71 – 4.33 – 4.25

22:00 Лутон Таун – Бернли

Favbet 2.36 – 3.52 – 2.90

22:15 Арока – Виктория Гимарайнш

Favbet 2.87 – 3.46 – 2.41

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 августа
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 августа
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 августа
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
Олимпийские игры | 11 августа 2024, 22:28 0
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности

16-летний американец стал самым молодым олимпийским чемпионом среди легкоатлетов

Источник: легионер Руха перейдет в клуб из Японии
Футбол | 12 августа 2024, 06:38 0
Источник: легионер Руха перейдет в клуб из Японии
Источник: легионер Руха перейдет в клуб из Японии

Таллес Бренер отсутствовал в заявке Руха на матч 2-го тура УПЛ против Оболони

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 12.08.2024, 04:45
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Олимпийские игры | 11.08.2024, 14:02
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Клуб Первой лиги подписал экс-нападающего Кривбасса
Футбол | 12.08.2024, 02:40
Клуб Первой лиги подписал экс-нападающего Кривбасса
Клуб Первой лиги подписал экс-нападающего Кривбасса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
10.08.2024, 10:22 12
Олимпийские игры
ВИДЕО. После финального свистка в игре Полесье – Шахтер произошла потасовка
ВИДЕО. После финального свистка в игре Полесье – Шахтер произошла потасовка
11.08.2024, 21:10 7
Футбол
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
10.08.2024, 08:00 1
Футбол
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
11.08.2024, 20:40 253
Футбол
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
11.08.2024, 23:25 1
Футбол
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
10.08.2024, 16:37 4
Баскетбол
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
11.08.2024, 06:05 22
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем