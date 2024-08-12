ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа

В понедельник, 12 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 ЛНЗ Черкассы – Александрия 4.25

2.37 – 3.10 – 3.48

21:00 Барселона – Монако

1.71 – 4.33 – 4.25

22:00 Лутон Таун – Бернли

2.36 – 3.52 – 2.90

22:15 Арока – Виктория Гимарайнш

2.87 – 3.46 – 2.41