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  4. Бабенко и Чоботенко прокомментировали сенсационную победу над Шахтером
Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 09:38 |
514
0

Бабенко и Чоботенко прокомментировали сенсационную победу над Шахтером

11 августа житомирский клуб обыграл горняков со счетом 1:0 во 2-м туре УПЛ 2024/25

12 августа 2024, 09:38 |
514
0
Бабенко и Чоботенко прокомментировали сенсационную победу над Шахтером
ФК Полесье

11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.

После завершения встречи капитан житомирского коллектива Руслан Бабенко и автор забитого гола Сергей Чоботенко поделились эмоциями.

  • Руслан Бабенко:

– Руслан, сразу в первой игре с капитанской повязкой победа над «Шахтером».

– Да, мы очень много работали. Для многих оказалась неожиданная победа, я имею в виду экспертов. Многие эксперты после матчей еврокубков нас критиковали, потому что там у нас не все получалось. Да, выиграли. Молодцы. Но, я считаю, что нам еще есть над чем много работать, команда только строится. Сегодня порадовались, а завтра уже нужно настраиваться на новую игру.

– Команда всю энергию оставила на поле?

– Да, согласен с вами. В первую очередь отдали много энергии, я считаю, что на поле была команда. С каждой тренировкой мы все лучше чувствуем друг друга, это придает уверенности, но и дальше нужно работать-работать.

– Что было сложнее всего в сегодняшнем матче?

– Темп. Все видели, что многие из нас поймали судороги. Тренер говорит, что у нас новые тренировки, и с каждой игрой мы будем чувствовать себя все лучше. Сегодня было труднее всего именно в физическом плане.

– Эмоции какие-то остались?

– Нет, отдали все эмоции в раздевалке. Если мы выиграли Шахтер, то нужно выигрывать и следующие матчи. Вообще, я не люблю много разговаривать, хочется на поле показывать делом перед болельщиками, чтобы они ценили то, что мы делаем.

– Главное, чтобы болельщики поняли, что эта победа была закономерной.

– Сто процентов. Я потому и говорю так аккуратно, чтобы уже завтра настроиться на новую игру и так продолжить.

– Вы задали хороший тон на старте сезона.

– Да, для многих это неожиданно. Значит, мы что-то делали правильно, – сказал Руслан.

  • Сергей Чоботенко:

– Сил и эмоций не осталось, все отдали на поле?

– Нет, голос тоже потерял, потому трудно говорить.

– Надо было делать подсказки?

– Было много зрителей, было много эмоций, поэтому многие кричали и подсказывали.

– Если бы до игры сказали, что «Шахтер» будет повержен – 1:0, поверили бы?

– Думаю, нет, не поверили бы.

– Насколько сложно давалась игра?

– У нас здесь есть оценки и там максимальная – 10, поэтому я поставлю 12 по сложности (смеется). Очень тяжело было, команда – герои. Думаю, все видели, как мы отдавались на поле, много сил отдали. Я поздравляю команду с этой победой, это было очень смело.

– Хочется услышать об эпизоде ​​с забитым голом.

– Вбежал и пробил. Кныш очень счастлив, ведь он долго этого ждал. Тренер год ждал, чтобы я забил, также работал индивидуально с Гитченко. Я поздравляю и себя, и Кныша, и Гитченко, и команду в целом.

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Руслан Бабенко Сергей Чоботенко Полесье Житомир Шахтер Донецк Шахтер - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Полесье
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