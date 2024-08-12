АШУР – о победе над Шахтером, судьбе Козака и Будковского, травме Сарапия

11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

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Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.

После завершения встречи главный тренер житомирского коллектива Имад Ашур прокомментировал победу своих подопечных в эфире УПЛ-ТВ:

– Идеальный для вас дебют в УПЛ?

– С точки зрения результата – я думаю, точно позитивный. С точки зрения игры мы пока не там, где хотели бы быть. Я думаю, что сегодня были некоторые эпизоды, которые показывают, чего мы хотим. Главный вопрос сейчас того, что мы должны адаптировать наши физические кондиции под требования, чтобы мы могли в течение всей игры делать то, что мы хотим.

К сожалению, пока мы находимся в процессе, и, например, против такого соперника, как «Шахтер», нам действительно было тяжело, особенно 2-й тайм, где физические кондиции уже давали о себе знать.

Но я неоднократно публично говорил, что надо уметь доминировать и когда все идет по плану, и доминировать, когда страдаешь. Это очень важно. И сегодня ребят я могу только благодарить, что эти страдания, которые были во 2-м тайме, когда уже силы, возможно, по ощущениям, уже покинули, что они доминировали в этой ситуации.

– Много изменений по сравнению с предыдущим стартовым составом. Это вы в поиске основного состава или кадровая ситуация влияет?

– У нас тренировочный процесс, и когда расписание позволяет нам прожить 5 тренировок от игры к игре, то мы все равно будем делать определенные выводы относительно того, кто в каких моментах находится сейчас. И мы это проговорили с самого начала, что, конечно, есть определенные особенности каждого игрока, но тренировка для нас – это все.

Ребята знают это очень хорошо. Конечно, многие факторы могут влиять на выбор состава, но преимущественно это тренировочный процесс.

– Когда выходили на 2-й тайм, потом останавливались на тревогу. Как корректировали тактику, чтобы идти дальше вперед или сохранить счет?

– Нам первые 15 минут 2-го тайма до тревоги дали достаточно информации о том, что сейчас нам будет физически тяжело, и мы готовились к моментам, где мы не сможем делать то, что хотим далеко от наших ворот.

Поэтому мы вынуждены были в большинстве эпизодов уже после перерыва делать то, что мы хотели делать уже в средней или низкой зоне.

Жаль, что не удалось использовать те выпады, которые у нас были, потому что, соответственно, соперник оставлял пространство за спиной. Но глобально мы понимали уже, что мы должны прежде всего переключиться на дисциплину, вспомнить даже несмотря на то, что трудно, о чем мы договаривались – об игре непосредственно у ворот.

Как раз в перерыве мы проговорили тот момент, что в этой ситуации мы должны искать возможности далеко от наших ворот, потому что там есть пространство. Это, кстати, вот как раз в этот перерыв был один из основных наших фокусов.

И сегодня были эпизоды, которые мы могли использовать. Конечно, и у «Шахтера» были моменты, но мы должны так же использовать то свободное пространство, которое они нам оставляли.

– Вернулся после повреждения Макуана, дебютировал Леднев. Как их игру прокомментируете?

– Они так же сейчас в поисках своих оптимальных кондиций по разным причинам, потому что мы знаем, что Бенни был достаточно долго травмирован. Богдан только что присоединился и перед тем, как присоединиться к нам, он был в поисках клуба. Я думаю всем понятно, что индивидуальная работа немного отличается от контекста командной работы.

Конечно, на мой взгляд, очевидно, что мы будем рассчитывать на этих игроков дозировано, во-первых, прежде всего, чтобы они достались оптимальных кондиций, чтобы мы не рисковали лишними травмами. Но тот факт, что они для нас важные игроки, – думаю, это очевидно.

– Насколько сложно повреждено Сарапия, насколько он выбыл? Возможно, даже будет поиск футболиста на его позицию?

– К сожалению, повреждение было обнаружено уже после 2-й игры с «Олимпией». Есть предположение, что оно было до этого, но не было симптоматики той, чтобы это можно было диагностировать. Пока предполагаю, что несколько недель – имею в виду 4-5 – придется ему восстанавливаться.

Не могу точно сказать, как это будет, потому что мы должны дождаться – сейчас, скорее всего, будет оперативное вмешательство, и после этого будем иметь информацию. Обидно, что это произошло.

Сегодня мы сделали ставку в паре с Чоботенко на Виалле, это был его дебют. И учитывая его сегодняшнюю игру, у меня есть сомнения в том, нужно ли нам сейчас оперативно что-то делать.

Мы все равно будем ждать возвращения Сарапия, возвращения Бескоровайного. И если сейчас будут дальше такие перфоменсы у Виалле, Матич получает свои возможности также, то нам не стоит что-то менять, что-то добавлять.

– На неделе были переведены во вторую команду Козак и Будковский. Как это прокомментируете?

– Переведены для того, чтобы продолжать тренировочный процесс. Пока будет определяться ситуация с последующими, скажем так, движениями в его карьере, мы должны предоставлять тренировочный процесс, и поэтому был перевод, а не то, что мы перевели из-за…

– Это ваше решение? Вы общались с футболистами?

– Это было решение общее клубное. Я предполагаю, что в каждой футбольной команде любая история начинается, любая история кончается.

Стоит ли сейчас комментировать причины? Мне кажется, есть много вещей, являющихся внутренними делами клуба. И в этой ситуации, если клуб решит это прокомментировать – значит, это будет чуть позже.

Но сейчас перевод во вторую команду – это возможность предоставить тренировочный процесс, а дальше судьбу решает клуб с точки зрения того, какие будут дальнейшие интересы к игрокам, – сказал Ашур.