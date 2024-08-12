У них сухое поле и высокая трава. Квасница рассказал об игре Руха и Оболони
Львовская команда разгромила соперника из Киева со счетом 4:0
Хавбек «Руха» Илья Квасница прокомментировал победу над киевской Оболонью (4:0) и рассказал, почему не попал в стартовый состав львовского клуба:
«Это было решение тренера. Я на него не влияю. Мне, в принципе, все равно – я могу как выходить на смену, так и в старте. Как скажет тренер. Моя задача – делать пользу для команды.
Вышел на поле на замену, когда соперник был уже физически уставшим. К концу матча, после 75-й минуты у них были огромные зоны за спиной, куда можно было выбегать.
Почему матчи против Оболони обычно сложны? Мы последние матчи в прошлом сезоне здесь играли в Киеве. У них сухое поле, и из-за этого тяжело атаковать. И высокая трава. Немного тяжело. Большинство играет в футбол длинными передачами, с борьбой.
Не было ли досадно, что не уехал на Олимпиаду? Не было досадно, у нас были хорошие сборы с командой в Словении. Главное, что я не был травмирован и не пропускаю из-за этого».
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