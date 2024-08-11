Неожиданный разгром. Рух поиздевался над Оболонью в Киеве

Наш рассказ о событиях второго тура украинской Премьер-лиги мы продолжали в самый разгар выходного дня в воскресенье, когда киевская «Оболонь» на своем поле проводила второй подряд домашний матч в новом сезоне. Соперником «пивоваров» на этот раз был львовский «Рух», относительно игровых кондиций которого надо было учитывать один очень важный момент – команда Виталия Пономарева еще не играла официальных матчей этим летом.

В то же время у «пивоваров» этой игровой практики было даже больше, чем ее того хотелось, потому что приходилось в июне сначала защищать право на участие в новом розыгрыше УПЛ, а затем стартовать в кампании с очень изнурительной ничьей против ковалевского «Колоса» (2:2) так же на «Оболонь-Арене». А еще команда Валерия Иващенко во время межсезонья потеряла своего главного нападающего Игоря Краснопира, а поскольку судьба – вещь очень ироничная, то дебютировать за свой новый клуб бывший игрок «Оболони» должен был именно в отчетной встрече.

Довольно содержательным получился первый тайм этой встречи, и точно не таким пресным, как предыдущий аналогичный отрезок игрового времени в исполнении «Оболони» и «Колоса» неделю назад. Желание «Руха» играть в атакующий футбол прежде всего этому способствовало, однако и «пивовары» не избегали возможности лишний раз пробить по воротам соперников, поэтому игра была достаточно оживленной.

Трудно сказать, кто при этом выглядел более убедительно, потому что проблемы в защите и при реализации голевых моментов имели что одни, что другие, поэтому мы так и не увидели голов в исполнении Краснопира и Суханова еще до перерыва, хотя основания для этого были. А вот результативный удар Притулы мы таки занесли в протокол. С пенальти, который на ровном месте неуклюжим движением в сторону ноги Холода привез Приймак во время борьбы за отскок мяча.

Во втором тайме «Оболонь» вроде и побежала в атаку с первых минут, но это оказался фальстарт. Команда Иващенко забыла о создании голевых моментов, поэтому «Рух» спокойно переждал некоторое время, пока соперники не устанут держать мяч, а затем хладнокровно добил оппонентов. Не без Краснопира, потому что иначе эта история и не могла состояться. Игорь на 67 минуте фактически снял все вопросы в этой игре голом с передачи Сыча с правого фланга.

То, что случилось дальше, – это уже больше от общей усталости и потери концентрации игроками «пивоваров». Без мотивации бороться на результат они едва успевали за соперниками, ошибались в опасных зонах, и в конце концов доигрались до разгрома. Свежие Квасница и Клавейр просто разорвали фланги хозяев поля.

Через неделю киевская «Оболонь» будет гостить у полтавской «Ворсклы», а львовский «Рух» наведается к черкасскому ЛНЗ.

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Близниченко – 6,0, Лукьянчук – 6,0, Витенчук – б/о, Т. Лях – б/о.

«Рух» (замены): Квасница – 7,0, Карабин – 8,0, Клайвер – 7,0.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Оболонь» – «Рух» – 0:4

Голы: Притула, 18 (пен.), Краснопир, 67, Квасница, 88, Клайвер, 90

Предупреждения: Сыч, 54

«Оболонь»: Рыбка – Осман, Дубко, Карась, Мединский – Мороз, Черненко (Витенчук, 81) – Груша (Близниченко, 61), Приймак (Лукьянчук, 61), Суханов (Т. Лях, 82) – Тарануха.

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Холод, Сыч – Притула, Пидгурский, Федор – В. Лях (Карабин, 70), Краснопир (Клайвер, 78), Рунич (Квасница, 57).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 13 (4) – 13 (7)

Угловые: 5 – 3

Оффсайды: 1 – 2.

ОБОЛОНЬ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 25°C