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Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 23:04 | Обновлено 10 августа 2024, 23:06
47
0

Оболонь – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

10 августа 2024, 23:04 | Обновлено 10 августа 2024, 23:06
47
0
Оболонь – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Оболонь Киев

В воскресенье, 11-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Команда Виталия Пономарева еще не стартовала в новом сезоне УПЛ, и для нее это наверняка не лучшая новость. Так или иначе, но соперники уже провели одну игру, пусть и не удержали победу над «Колосом» (2:2). Однако «Оболонь» почувствовала вкус результативного футбола и теперь не захочет расставаться ним уже во втором туре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко Sport.ua
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