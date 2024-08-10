В воскресенье, 11-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Команда Виталия Пономарева еще не стартовала в новом сезоне УПЛ, и для нее это наверняка не лучшая новость. Так или иначе, но соперники уже провели одну игру, пусть и не удержали победу над «Колосом» (2:2). Однако «Оболонь» почувствовала вкус результативного футбола и теперь не захочет расставаться ним уже во втором туре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.