В воскресенье, 11 августа, «Рух» в Киеве сыграет свой первый матч сезона-2024/2025 – против «Оболони». Предыдущие матчи соперников в УПЛ завершались только вничью.

Оболонь

В отличие от руховцев, «Оболонь» в прошлом туре уже начала свои выступления в элитном дивизионе страны. «Пивовары» на своем поле не сумели одолеть сопротивление «Колоса», сыграв вничью со счетом 2:2. Кстати, после дебюта в прошлом сезоне в УПЛ игроки «Оболони» больше двух голов за матч в чемпионате еще не забивали.

До матча с «Рухом» безвыигрышная домашняя серия «Оболони» длится в УПЛ 3 игры: две ничьи и поражение, и до повторения клубного рекорда еще один матч. «Оболонь» при Валерии Иващенко может одержать 10-ю победу во всех турнирах на высшем уровне. Недавно еще одним новичком столичного клуба стал Виктор Близниченко, ранее в составе «Ингульца» и «Кривбасса» проведший в УПЛ 20 игр (1 гол).

Рух

В новый, 4-й для себя, сезон УПЛ «Рух» вступает, удерживая клубную рекордную ничейную гостевую серию, которая длится три игры. В Киеве руховцы могут прервать этот сериал и одержать 30-ю победу в элитном дивизионе. Вместе с тем, «желто-черные» при Виталии Пономареве могут в 20-й раз сыграть вничью или потерпеть 10-е поражение в УПЛ.

Что касается кадровых потерь «Руха», то под вопросом участие в матче Юрия Климчука, Марко Сапуги, Евгения Пастуха, Фредди Плюмана и Богдана Слюбика, которые еще полностью не восстановились от травм. Вместе с тем, с особыми эмоциями готовится к игре новичок руховцев Игорь Краснопир, который в прошлом сезоне выступал именно за «Оболонь», став лучшим бомбардиром столичного клуба (6 голов).

Статистика встреч

«Оболонь» и «Рух» в рамках УПЛ сыграли две игры и оба поединка завершались вничью. В последний раз «пивовары» принимали руховцев 11 мая этого года, когда на стадионе «Оболонь Арена» была зафиксирована «мировая» со счетом 0:0.

Фемида

Арбитром матча назначен Игорь Пасхал (Херсон), который в УПЛ провел 90 матчей. Ранее «Оболонь» при Пасхале провела две домашние игры в чемпионате и дважды потерпела поражения. «Рух» при этом арбитре провел 4 игры в УПЛ: победа, ничья и два поражения.

Прогноз на противостояние

«Оболонь» в предыдущих трех домашних матчах в УПЛ не побеждала, дважды сыграв вничью. «Рух» удерживает клубную рекордную ничейную гостевую серию, которая длится три игры. Прогнозируем боевую ничью на стадионе «Оболонь Арена».

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Рыбка, Мединский, Дубко, Курко, Карась, Черненко, Мороз, Груша, Слободян, Суханов, Тарануха.

«Рух»: Ледвий, Сыч, Холод, Дидык, Роман, Пидгурский, Притула, Квасница, Федор, Рунич, Краснопир.

11 августа, воскресенье