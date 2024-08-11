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Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 17:57 | Обновлено 11 августа 2024, 18:02
326
0

ПОНОМАРЕВ: «Не могу сказать, что Рух обыграл Оболонь на четыре гола»

Тренер «Руха» – о разгромной победе команды

11 августа 2024, 17:57 | Обновлено 11 августа 2024, 18:02
326
0
ПОНОМАРЕВ: «Не могу сказать, что Рух обыграл Оболонь на четыре гола»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «руха» Виталий Пономарев поделился впечатлениями от разгромной победы над «Оболонью» (4:0) во втором туре УПЛ:

«Это ожидаемо была сложная для нас игра, и счет, возможно, не совсем соответствует тому, что было на поле. Сегодня не было много зрелищного футбола, а преобладала борьба обеих команд. Не могу сказать, что «Рух» переиграл «Оболонь» аж на четыре гола. Играть в Киеве против этой команды всегда трудно.

«Оболонь» в первом тайме диктовала свои условия на поле. При обороне они хорошо прессинговали, а когда владели мячом, то использовали дальние передачи для построения атак. Не все наши футболисты выполняли установку на этот матч в начале игры, поэтому была определенная нервозность в командных действиях. Мы использовали свои моменты, а соперник - нет. В перерыве об этом был разговор и удалось несколько изменить игру - чаще выходить из обороны через Притулу и Федора, качественнее контролировать мяч.

Игорю Краснопиру сегодня было сложно, но важно, что он забил гол в своем первом официальном матче. Это придаст ему уверенности в следующих играх. Нам не хватало такого нападающего и его гол был очень важным для команды в тот момент. Думаю, Игорь дальше будет прогрессировать и показывать еще лучшую игру, ведь у него хорошие перспективы и есть потенциал для роста.

К сожалению, сейчас у нас есть много травмированных футболистов. Это повреждения, которые игроки получали в игровых единоборствах на тренировках - ни одной мышечной травмы во время сборов у ребят не было. Обидно, что эти игроки сейчас не могут нам помочь, но это футбол, поэтому такие моменты являются нормой. У нас есть достаточно качественных футболистов, которые могут заменить травмированных игроков. Клуб должен иметь хорошую скамейку для замены недоступных игроков без потери качества, чтобы не было незаменимых футболистов.

Сейчас наша задача - выигрывать каждый матч. У нас еще не до конца сформирована команда, которая готова решать серьезные задачи».

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Виталий Пономарев Рух Львов Оболонь Киев Оболонь - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Рух Львов
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