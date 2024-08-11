Украина. Премьер лига11 августа 2024, 15:41 | Обновлено 11 августа 2024, 15:42
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Оболонь – Рух – 0:4. Разгром по-львовски. Видео голов и обзор матча
Смотрите обзор матча второго тура в УПЛ
11 августа 2024, 15:41 | Обновлено 11 августа 2024, 15:42
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Сегодня «Рух» в матче второго тура УПЛ на выезде неожиданно разгромил киевскую «Оболонь» со счетом 4:0.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Оболонь» – «Рух» – 0:4
Голы: Притула, 18 (пен.), Краснопир, 67, Квасница, 88, Клайвер, 90
Предупреждения: Сыч, 54
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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