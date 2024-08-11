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  4. Оболонь – Рух – 0:4. Разгром по-львовски. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 15:41 | Обновлено 11 августа 2024, 15:42
745
0

Оболонь – Рух – 0:4. Разгром по-львовски. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор матча второго тура в УПЛ

11 августа 2024, 15:41 | Обновлено 11 августа 2024, 15:42
745
0
Оболонь – Рух – 0:4. Разгром по-львовски. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня «Рух» в матче второго тура УПЛ на выезде неожиданно разгромил киевскую «Оболонь» со счетом 4:0.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Оболонь» – «Рух» – 0:4

Голы: Притула, 18 (пен.), Краснопир, 67, Квасница, 88, Клайвер, 90

Предупреждения: Сыч, 54

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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