Сегодня «Рух» в матче второго тура УПЛ на выезде неожиданно разгромил киевскую «Оболонь» со счетом 4:0.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Оболонь» – «Рух» – 0:4

Голы: Притула, 18 (пен.), Краснопир, 67, Квасница, 88, Клайвер, 90

Предупреждения: Сыч, 54

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: