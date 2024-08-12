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  4. Явно не Нещерет. В Динамо определили лучшего игрока матча против Вереса
Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 07:12 | Обновлено 12 августа 2024, 07:30
877
0

Явно не Нещерет. В Динамо определили лучшего игрока матча против Вереса

Почти три четверти респондентов отдали голоса за хавбека Николая Шапаренко

12 августа 2024, 07:12 | Обновлено 12 августа 2024, 07:30
877
0
Явно не Нещерет. В Динамо определили лучшего игрока матча против Вереса
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко назван лучшим игроком матча 2-го тура с «Вересом» (2:1).

Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока в победной игре с клубом из Ровно.

Почти три четверти респондентов (74%) отдали свои голоса за полузащитника Николая Шапаренко в голосовании в клубных соцсетях.

Динамо одолело Верес со счетом 2:1, причем киевляне пропустили гол после курьезной ошибки голкипера Руслана Нещерета, который выбивал мяч и попал в ногу сопернику.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Руслан Нещерет Верес - Динамо лучший игрок Николай Шапаренко
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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