Украина. Премьер лига12 августа 2024, 07:12 | Обновлено 12 августа 2024, 07:30
877
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Явно не Нещерет. В Динамо определили лучшего игрока матча против Вереса
Почти три четверти респондентов отдали голоса за хавбека Николая Шапаренко
12 августа 2024, 07:12 | Обновлено 12 августа 2024, 07:30
877
0
Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко назван лучшим игроком матча 2-го тура с «Вересом» (2:1).
Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока в победной игре с клубом из Ровно.
Почти три четверти респондентов (74%) отдали свои голоса за полузащитника Николая Шапаренко в голосовании в клубных соцсетях.
Динамо одолело Верес со счетом 2:1, причем киевляне пропустили гол после курьезной ошибки голкипера Руслана Нещерета, который выбивал мяч и попал в ногу сопернику.
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