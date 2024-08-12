Явно не Нещерет. В Динамо определили лучшего игрока матча против Вереса

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко назван лучшим игроком матча 2-го тура с «Вересом» (2:1).

Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока в победной игре с клубом из Ровно.

Почти три четверти респондентов (74%) отдали свои голоса за полузащитника Николая Шапаренко в голосовании в клубных соцсетях.

Динамо одолело Верес со счетом 2:1, причем киевляне пропустили гол после курьезной ошибки голкипера Руслана Нещерета, который выбивал мяч и попал в ногу сопернику.