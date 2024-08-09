В пятницу, 9 августа 2024 года, проходит матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги между ровенским «Вересом» и киевским «Динамо».

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На 62-й минуте поединка, при счете 2:0 в пользу столичной команды, хозяева поля сумели отыграть один мяч усилиями Владислава Шарая.

Голу поспособствовала грубая ошибка вратаря киевлян Руслана Нещерета, который вышел за пределы штрафной площадки и выбил мяч прямо в игрока соперника, от которого он и влетел в ворота.

Таким образом счет стал 2:1 в пользу «Динамо».

ВИДЕО. Грубая ошибка Нещерета. Верес забил курьезный гол в ворота Динамо