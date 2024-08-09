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  4. ВИДЕО. Грубая ошибка Нещерета. Верес забил курьезный гол в ворота Динамо
Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 19:46 |
2757
4

ВИДЕО. Грубая ошибка Нещерета. Верес забил курьезный гол в ворота Динамо

Забитым мячом на 62-й минуте отличился Владислав Шарай

09 августа 2024, 19:46 |
2757
4
ВИДЕО. Грубая ошибка Нещерета. Верес забил курьезный гол в ворота Динамо
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

В пятницу, 9 августа 2024 года, проходит матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги между ровенским «Вересом» и киевским «Динамо».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 62-й минуте поединка, при счете 2:0 в пользу столичной команды, хозяева поля сумели отыграть один мяч усилиями Владислава Шарая.

Голу поспособствовала грубая ошибка вратаря киевлян Руслана Нещерета, который вышел за пределы штрафной площадки и выбил мяч прямо в игрока соперника, от которого он и влетел в ворота.

Таким образом счет стал 2:1 в пользу «Динамо».

ВИДЕО. Грубая ошибка Нещерета. Верес забил курьезный гол в ворота Динамо

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо Владислав Шарай Руслан Нещерет видео голов и обзор
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Юрий Щербань
Нещерета продать він себе потіряв в Динамо 
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+1
Перець
Ну кінцівку матчу витягнув, молодець 
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+1
Юра Ганусяк
тупий воротар, що він робить в динамо, треба віддавати 2 другу лігу з доплатою.
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0
sergalis
Долбо..еб, ты меня называлаааа
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-1
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