Продлит контракт с Реалом? Анчелотти дал обещание Лунину перед сезоном

25-летний украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин хотел бы получить более важную роль в команде, если согласится продлить контракт до 2029 года.

Однако руководство клуба не собирается отступать от условий, которые были согласованы весной, сообщает Relevo. В столичной команде Испании считают, что если Лунин хочет остаться, то только на предложенных ему условиях. Главный тренер Карло Анчелотти видит основным вратарем Тибо Куртуа.

Также в клубе полагают, что затягивание Лунина с принятием решения связано с его окружением. Агент Жорже Мендеш занимается поиском других вариантов для украинца. В случае, если команда останется без второго вратаря, в Мадриде снова рассмотрят возможность пригласить Кепу Аррисабалагу из Челси.

В тоже время, по информации DefensaCentral, Анчелотти пообещал Лунину больше игрового времени. Андрею отдадут матчи Кубка Испании, а также несколько поединков в Ла Лиге. Это гораздо больше, чем голкипер сборной Украины имел до этого в Реале, когда Куртуа был в форме.

Действующее соглашения Лунина с Реалом рассчитано до конца сезона 2024/25.