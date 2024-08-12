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  4. Продлит контракт с Реалом? Анчелотти дал обещание Лунину перед сезоном
Испания
12 августа 2024, 08:03 |
1019
0

Продлит контракт с Реалом? Анчелотти дал обещание Лунину перед сезоном

Карло заявил, что Андрей будет вторым голкипером после Куртуа, но получит больше времени

12 августа 2024, 08:03 |
1019
0
Продлит контракт с Реалом? Анчелотти дал обещание Лунину перед сезоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин хотел бы получить более важную роль в команде, если согласится продлить контракт до 2029 года.

Однако руководство клуба не собирается отступать от условий, которые были согласованы весной, сообщает Relevo. В столичной команде Испании считают, что если Лунин хочет остаться, то только на предложенных ему условиях. Главный тренер Карло Анчелотти видит основным вратарем Тибо Куртуа.

Также в клубе полагают, что затягивание Лунина с принятием решения связано с его окружением. Агент Жорже Мендеш занимается поиском других вариантов для украинца. В случае, если команда останется без второго вратаря, в Мадриде снова рассмотрят возможность пригласить Кепу Аррисабалагу из Челси.

В тоже время, по информации DefensaCentral, Анчелотти пообещал Лунину больше игрового времени. Андрею отдадут матчи Кубка Испании, а также несколько поединков в Ла Лиге. Это гораздо больше, чем голкипер сборной Украины имел до этого в Реале, когда Куртуа был в форме.

Действующее соглашения Лунина с Реалом рассчитано до конца сезона 2024/25.

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Андрей Лунин Реал Мадрид продление контракта Тибо Куртуа Карло Анчелотти трансферы трансферы АПЛ
Даниил Агарков Источник: DefensaCentral
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