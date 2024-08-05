Лунин рискует сыграть официальный матч за Реал лишь в 2025. Названа причина

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации испанского издания Diario AS, украинский вратарь рискует больше не сыграть в официальных матчах за «Реал» в 2024 году. Отмечается, что в клубе полностью доверяют Тибо Куртуа – он бесспорный первый номер команды. А Лунин, которого в «Реале» считают дублером Куртуа, может сыграть свой первый матч в сезоне лишь в январе 2025 года – в матче третьего круга Кубка Испании.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».