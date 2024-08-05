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  4. Лунин рискует сыграть официальный матч за Реал лишь в 2025. Названа причина
Испания
05 августа 2024, 12:02 | Обновлено 05 августа 2024, 12:08
3886
1

Лунин рискует сыграть официальный матч за Реал лишь в 2025. Названа причина

Украинский вратарь может сыграть первый матч в следующем сезоне только в Кубке Испании

05 августа 2024, 12:02 | Обновлено 05 августа 2024, 12:08
3886
1
Лунин рискует сыграть официальный матч за Реал лишь в 2025. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine.  Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации испанского издания Diario AS, украинский вратарь рискует больше не сыграть в официальных матчах за «Реал» в 2024 году. Отмечается, что в клубе полностью доверяют Тибо Куртуа – он бесспорный первый номер команды. А Лунин, которого в «Реале» считают дублером Куртуа, может сыграть свой первый матч в сезоне лишь в январе 2025 года – в матче третьего круга Кубка Испании.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: AS
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Dimaryz81
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