10.08.2024 14:00 - : -
Украина. Вторая лига10 августа 2024, 12:08 | Обновлено 10 августа 2024, 12:15
72
0
Локомотив Киев – Ворскла-2 Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 августа в 14:00 видеотрансляцию матча 1-го тура Второй лиги
10 августа 2024, 12:08 | Обновлено 10 августа 2024, 12:15
72
0
10 августа проходит поединок 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 1-й тур, 10 августа
- 14:00. Локомотив Киев – Ворскла-2 Полтава
14:00. Локомотив Киев – Ворскла-2 Полтава
Турнирная таблица
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 августа 2024, 09:00 0
Защитник сборной Украины U-19 и бременского «Вердера» дал интервью Sport.ua
Олимпийские игры | 09 августа 2024, 21:48 15
Испания продолжает доминировать на уровне сборных
Олимпийские игры | 09.08.2024, 18:45
Футбол | 10.08.2024, 07:28
Олимпийские игры | 09.08.2024, 14:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.08.2024, 20:35 1
08.08.2024, 16:02 13
10.08.2024, 08:00
Олимпийские игры
09.08.2024, 17:11 15
09.08.2024, 07:59 13
08.08.2024, 20:51 2