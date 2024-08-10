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Вторая лига
Локомотив Киев
10.08.2024 14:00 - : -
Ворскла-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
10 августа 2024, 12:08 | Обновлено 10 августа 2024, 12:15
72
0

Локомотив Киев – Ворскла-2 Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 августа в 14:00 видеотрансляцию матча 1-го тура Второй лиги

10 августа 2024, 12:08 | Обновлено 10 августа 2024, 12:15
72
0
Локомотив Киев – Ворскла-2 Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 августа проходит поединок 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

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Вторая лига. 1-й тур, 10 августа

  • 14:00. Локомотив Киев – Ворскла-2 Полтава

14:00. Локомотив Киев – Ворскла-2 Полтава

Турнирная таблица

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Локомотив Киев Ворскла-2 Полтава
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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