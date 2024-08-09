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Вторая лига
Ужгород
08.08.2024 16:00 – FT 2 : 2
Рух-2 Львов
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Украина. Вторая лига
09 августа 2024, 10:23 | Обновлено 09 августа 2024, 11:12
114
0

Вторая лига. Какая команда забила 8 голов за один матч в первом туре?

7 и 8 августа состоялись поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины

09 августа 2024, 10:23 | Обновлено 09 августа 2024, 11:12
114
0
Вторая лига. Какая команда забила 8 голов за один матч в первом туре?
ФК Чернигов

7 и 8 августа состоялись поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Горняк-Спорт и Реал Фарма потерпели домашние поражения.

Чернигов разгромил резервистов Металлиста 1925 со счетом 8:2.

Вторая лига. 1-й тур

7 августа

Нива-2 Тернополь – Скала Стрый – 0:0

8 августа

Чернигов – Металлист 1925-2 Харьков – 8:2

Голы: Койдан, 5, 16, 63, Федосов, 13, Романченко, 33 (пен), Сердюк, 43, Порохня, 48, Безгубченко, 74 – Ткаченко, 54, 88

Пробий Городенка – Вильховцы – 1:0

Голы: Оринчак, 48

Реал Фарма Одесса – Ревера 1908 Ивано-Франковск – 0:3

Голы: Угринюк, 24, Максименко, 38, Гуменяк, 90+4

Горняк-Спорт – Александрия-2 – 1:2

Голы: Онищенко, 89 – Галоян, 63, Лебедев, 83

Куликов – Полесье-2 Житомир – 3:0

Голы: Панасюк, 57, Рожко, 62, Юлюхин, 80

Нива Винница – Тростянец 0:0

Незабитый пенальти: Сергийчук (Тростянец), 11

Ужгород – Рух-2 Львов – 2:2

Голы: Минайленко, 75, Караман, 89 – Музычук, 41, Панченко, 49

Чайка П. Борщаговка – Колос-2 Ковалевка 0:0

Турнирная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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