Вторая лига. Какая команда забила 8 голов за один матч в первом туре?
7 и 8 августа состоялись поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины
7 и 8 августа состоялись поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Горняк-Спорт и Реал Фарма потерпели домашние поражения.
Чернигов разгромил резервистов Металлиста 1925 со счетом 8:2.
Вторая лига. 1-й тур
7 августа
Нива-2 Тернополь – Скала Стрый – 0:0
8 августа
Чернигов – Металлист 1925-2 Харьков – 8:2
Голы: Койдан, 5, 16, 63, Федосов, 13, Романченко, 33 (пен), Сердюк, 43, Порохня, 48, Безгубченко, 74 – Ткаченко, 54, 88
Пробий Городенка – Вильховцы – 1:0
Голы: Оринчак, 48
Реал Фарма Одесса – Ревера 1908 Ивано-Франковск – 0:3
Голы: Угринюк, 24, Максименко, 38, Гуменяк, 90+4
Горняк-Спорт – Александрия-2 – 1:2
Голы: Онищенко, 89 – Галоян, 63, Лебедев, 83
Куликов – Полесье-2 Житомир – 3:0
Голы: Панасюк, 57, Рожко, 62, Юлюхин, 80
Нива Винница – Тростянец – 0:0
Незабитый пенальти: Сергийчук (Тростянец), 11
Ужгород – Рух-2 Львов – 2:2
Голы: Минайленко, 75, Караман, 89 – Музычук, 41, Панченко, 49
Чайка П. Борщаговка – Колос-2 Ковалевка – 0:0
Турнирная таблица
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