07.08.2024 16:30 - : -
Украина. Вторая лига07 августа 2024, 10:12 | Обновлено 07 августа 2024, 10:14
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Нива-2 Тернополь – Скала Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 августа в 16:30 видеотрансляцию стартового матча 1-го тура Второй лиги
07 августа 2024, 10:12 | Обновлено 07 августа 2024, 10:14
56
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7 августа проходят стартовые поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 1-й тур, 7 августа
- 16:30. Нива-2 Тернополь – Скала Стрый
16:30. Нива-2 Тернополь – Скала Стрый
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