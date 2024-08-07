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Вторая лига
Нива-2 Тернополь
07.08.2024 16:30 - : -
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
07 августа 2024, 10:12 | Обновлено 07 августа 2024, 10:14
56
0

Нива-2 Тернополь – Скала Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 августа в 16:30 видеотрансляцию стартового матча 1-го тура Второй лиги

07 августа 2024, 10:12 | Обновлено 07 августа 2024, 10:14
56
0
Нива-2 Тернополь – Скала Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 августа проходят стартовые поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.

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Вторая лига. 1-й тур, 7 августа

  • 16:30. Нива-2 Тернополь – Скала Стрый

16:30. Нива-2 Тернополь – Скала Стрый

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Скала 1911 Стрый смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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