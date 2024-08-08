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Вторая лига
Ужгород
08.08.2024 16:00 - : -
Рух-2 Львов
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Украина. Вторая лига
08 августа 2024, 09:49 | Обновлено 08 августа 2024, 09:54
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0

Вторая лига. 2-й тур, матчи 8 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 августа видеотрансляции матчей 1-го тура Второй лиги

08 августа 2024, 09:49 | Обновлено 08 августа 2024, 09:54
97
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Вторая лига. 2-й тур, матчи 8 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ. Пробой Городенка

8 августа проходят поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 1-й тур, 8 августа

  • 12:45. Чернигов – Металлист 1925-2 Харьков
  • 13:30. Пробой Городенка – Вильхивцы
  • 14:00. Реал Фарма – Ревера 1908
  • 14:15. Горняк-Спорт – Александрия-2
  • 14:45. Куликов – Полесье-2 Житомир
  • 15:15. Нива Винница – Тростянец
  • 16:00. Ужгород – Рух-2 Львов
  • 16:30. Чайка – Колос-2 Ковалевка

12:45. Чернигов – Металлист 1925-2 Харьков

13:30. Пробой Городенка – Вильхивцы

14:00. Реал Фарма – Ревера 1908

14:15. Горняк-Спорт – Александрия-2

14:45. Куликов – Полесье-2 Житомир

15:15. Нива Винница – Тростянец

16:00. Ужгород – Рух-2 Львов

16:30. Чайка – Колос-2 Ковалевка

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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