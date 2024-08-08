Вторая лига. 2-й тур, матчи 8 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 августа видеотрансляции матчей 1-го тура Второй лиги
8 августа проходят поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.
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Вторая лига. 1-й тур, 8 августа
- 12:45. Чернигов – Металлист 1925-2 Харьков
- 13:30. Пробой Городенка – Вильхивцы
- 14:00. Реал Фарма – Ревера 1908
- 14:15. Горняк-Спорт – Александрия-2
- 14:45. Куликов – Полесье-2 Житомир
- 15:15. Нива Винница – Тростянец
- 16:00. Ужгород – Рух-2 Львов
- 16:30. Чайка – Колос-2 Ковалевка
12:45. Чернигов – Металлист 1925-2 Харьков
13:30. Пробой Городенка – Вильхивцы
14:00. Реал Фарма – Ревера 1908
14:15. Горняк-Спорт – Александрия-2
14:45. Куликов – Полесье-2 Житомир
15:15. Нива Винница – Тростянец
16:00. Ужгород – Рух-2 Львов
16:30. Чайка – Колос-2 Ковалевка
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