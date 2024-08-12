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  4. Кубок Италии. Команда Фабрегаса вылетела по пенальти, Торино идет дальше
Италия
12 августа 2024, 07:23 | Обновлено 12 августа 2024, 07:47
243
0

Кубок Италии. Команда Фабрегаса вылетела по пенальти, Торино идет дальше

Сампдория, Палермо, Брешия и Торино вышли в стадию 1/16 финала

12 августа 2024, 07:23 | Обновлено 12 августа 2024, 07:47
243
0
Кубок Италии. Команда Фабрегаса вылетела по пенальти, Торино идет дальше
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Вечером 11 августа состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Италии.

Новичок Серии A Комо, под руководством знаменитого футболиста Сеска Фабрегаса, вылетел по пенальти, уступив Сампдории (1:1, пен. 3:4)

Парма дома проиграла Палермо со счетом 0:1, гол в раздевалку забил Лоренцо Инсинье.

Сампдория, Палермо, Брешия и Торино вышли в стадию 1/16 финала.

Кубок Италии

1/32 финала, 11 августа

Брешия – Венеция – 3:1

Голы: Борелли, 14, Ольцер, 46, 82 – Идзес, 89

Парма – Палермо – 0:1

Голы: Инсинье, 45+2

Сампдория – Комо – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Йоанну, 37 – Кутроне, 44

Торино – Козенца – 2:0

Голы: Кампорезе, 1 (автогол), Сапата, 84

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Кубок Италии по футболу Брешия Венеция Парма Палермо Сампдория Комо Торино Козенца Сеск Фабрегас Лоренцо Инсинье Патрик Кутроне Дуван Сапата видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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