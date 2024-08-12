Кубок Италии. Команда Фабрегаса вылетела по пенальти, Торино идет дальше
Сампдория, Палермо, Брешия и Торино вышли в стадию 1/16 финала
Вечером 11 августа состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Италии.
Новичок Серии A Комо, под руководством знаменитого футболиста Сеска Фабрегаса, вылетел по пенальти, уступив Сампдории (1:1, пен. 3:4)
Парма дома проиграла Палермо со счетом 0:1, гол в раздевалку забил Лоренцо Инсинье.
Сампдория, Палермо, Брешия и Торино вышли в стадию 1/16 финала.
Кубок Италии
1/32 финала, 11 августа
Брешия – Венеция – 3:1
Голы: Борелли, 14, Ольцер, 46, 82 – Идзес, 89
Парма – Палермо – 0:1
Голы: Инсинье, 45+2
Сампдория – Комо – 1:1 (пен. 4:3)
Голы: Йоанну, 37 – Кутроне, 44
Торино – Козенца – 2:0
Голы: Кампорезе, 1 (автогол), Сапата, 84
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