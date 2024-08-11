Кубок Италии. Победа Наполи по пенальти. Юный украинец – в запасе Эмполи

Вечером 10 августа состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Италии.

Наполи одержал трудную победу в серии пенальти над Моденой (0:0, пен. 4:3) и вышел в 1/16 финала.

За Эмполи в матче против Катандзаро (4:1) в резервный состав был включен 17-летний украинский полузащитник Богдан Попов.

Кубок Италии

1/32 финала, 10 августа

Кремонезе – Бари – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Де Лука, 68 – Манцари, 80

Верона – Чезена – 1:2

Голы: Тенгстедт, 75 – Каргбо, 44, Шпенди, 49

Эмполи – Катандзаро – 4:1

Голы: Фаццини, 8, 90+3, Коломбо, 48, Эспозито, 56 – Бонини, 13

Наполи – Модена – 0:0 (пен. 4:3)