Кубок Италии. Победа Наполи по пенальти. Юный украинец – в запасе Эмполи
17-летний украинский хавбек Богдан Попов был включен в резервный состав
Вечером 10 августа состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Италии.
Наполи одержал трудную победу в серии пенальти над Моденой (0:0, пен. 4:3) и вышел в 1/16 финала.
За Эмполи в матче против Катандзаро (4:1) в резервный состав был включен 17-летний украинский полузащитник Богдан Попов.
Кубок Италии
1/32 финала, 10 августа
Кремонезе – Бари – 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Де Лука, 68 – Манцари, 80
Верона – Чезена – 1:2
Голы: Тенгстедт, 75 – Каргбо, 44, Шпенди, 49
Эмполи – Катандзаро – 4:1
Голы: Фаццини, 8, 90+3, Коломбо, 48, Эспозито, 56 – Бонини, 13
Наполи – Модена – 0:0 (пен. 4:3)
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