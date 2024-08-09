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Италия
09 августа 2024, 23:19 | Обновлено 09 августа 2024, 23:43
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Вышел и отдал. Малиновский отметился ассистом в матче Кубка Италии

Украинский хавбек отдал голевой пас на Жуниора Мессиаса

09 августа 2024, 23:19 | Обновлено 09 августа 2024, 23:43
740
0
Вышел и отдал. Малиновский отметился ассистом в матче Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вечером 9 августа проходит матч 1/32 финала Кубка Италии между командами Дженоа и Реджана.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 61-й минуте и через несколько минут сделал голевую передачу.

Руслан отдал голевой пас на Жуниора Мессиаса, и тот поразил ворота соперников на 65-й минуте.

Этот гол оказался победным. Дженоа одержал победу 1:0 и вышел в 1/16 финала.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Ассист Малиновского за Дженоа

Кубок Италии

1/32 финала, 9 августа

Дженоа – Реджана – 1:0

Гол: Мессиас, 65

Сассуоло – Читтаделла – 2:1

Голы: Мулаттьери, 45, Лорьенте, 58 – Бальдини, 48

Удинезе – Авеллино – 4:0

Голы: Бреннер, 41, Товен, 50, Лукка, 58, Дэвис, 87

Монца – Зюдтироль – 0:0 (продолжается)

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Кубок Италии по футболу Руслан Малиновский Дженоа Реджана Жуниор Мессиас Сассуоло Читтаделла Удинезе Авеллино Монца Зюдтироль
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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