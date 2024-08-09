Вышел и отдал. Малиновский отметился ассистом в матче Кубка Италии
Украинский хавбек отдал голевой пас на Жуниора Мессиаса
Вечером 9 августа проходит матч 1/32 финала Кубка Италии между командами Дженоа и Реджана.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 61-й минуте и через несколько минут сделал голевую передачу.
Руслан отдал голевой пас на Жуниора Мессиаса, и тот поразил ворота соперников на 65-й минуте.
Этот гол оказался победным. Дженоа одержал победу 1:0 и вышел в 1/16 финала.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Ассист Малиновского за Дженоа
Кубок Италии
1/32 финала, 9 августа
Дженоа – Реджана – 1:0
Гол: Мессиас, 65
Сассуоло – Читтаделла – 2:1
Голы: Мулаттьери, 45, Лорьенте, 58 – Бальдини, 48
Удинезе – Авеллино – 4:0
Голы: Бреннер, 41, Товен, 50, Лукка, 58, Дэвис, 87
Монца – Зюдтироль – 0:0 (продолжается)
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