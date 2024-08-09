Вышел и отдал. Малиновский отметился ассистом в матче Кубка Италии

Вечером 9 августа проходит матч 1/32 финала Кубка Италии между командами Дженоа и Реджана.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 61-й минуте и через несколько минут сделал голевую передачу.

Руслан отдал голевой пас на Жуниора Мессиаса, и тот поразил ворота соперников на 65-й минуте.

Этот гол оказался победным. Дженоа одержал победу 1:0 и вышел в 1/16 финала.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Ассист Малиновского за Дженоа

Кубок Италии

1/32 финала, 9 августа

Дженоа – Реджана – 1:0

Гол: Мессиас, 65

Сассуоло – Читтаделла – 2:1

Голы: Мулаттьери, 45, Лорьенте, 58 – Бальдини, 48

Удинезе – Авеллино – 4:0

Голы: Бреннер, 41, Товен, 50, Лукка, 58, Дэвис, 87

Монца – Зюдтироль – 0:0 (продолжается)